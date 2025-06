Paysandu recebe Ferroviária-SP pela primeira vez na história e busca terceira vitória na Série B

Após vencer o Remo na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu volta a campo na próxima segunda-feira (30), em um confronto inédito contra a Ferroviária-SP. Brigando contra o rebaixamento, o time paraense recebe a Locomotiva Paulista no Estádio Banpará Curuzu, em Belém, pela primeira vez na história.

O Papão vem embalado por uma sequência positiva de duas vitórias consecutivas: 1 a 0 contra o Botafogo-SP e 1 a 0 no clássico contra o Remo. Desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira, o time bicolor ainda não perdeu, encerrando um jejum de 11 partidas sem vencer na Segundona. Atualmente, o Paysandu é o lanterna da competição, com 10 pontos, e conta com o apoio da torcida para buscar um resultado positivo na próxima rodada.

A Ferroviária ocupa a 11ª posição na tabela, a apenas três pontos do G4, e vem de uma vitória importante por 1 a 0 sobre o CRB-AL. A Locomotiva soma 4 vitórias, 6 empates e 3 derrotas na Série B até o momento, tornando o confronto um desafio decisivo para o time paraense.

O confronto inédito também marca o reencontro do volante Netinho com o Paysandu. O jogador defendeu as cores do Papão em 2024 e foi peça fundamental na campanha que garantiu a permanência do time na Série B. Pela Ferroviária, Netinho tem mantido o bom desempenho, sendo responsável por gols decisivos e contribuindo para a equipe paulista nesta temporada.

Vale lembrar que, mesmo com uma terceira vitória consecutiva, o Paysandu ainda dependerá de uma combinação de resultados para sair da zona de rebaixamento, incluindo torcer para que o Remo vença o Athletic-MG.

Agenda

A partida entre Paysandu e Ferroviária-SP, válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está marcada para segunda-feira (30), às 19h, no Estádio Banpará Curuzu, em Belém. O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal +