Paysandu volta à lanterna da Série B após vitória do Athletic sobre o líder Goiás

Durou pouco o alívio. Apenas dois dias depois de deixar a última colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu voltou para a lanterna da competição. Isso porque o Athletic-MG venceu o Goiás por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (24), na Serrinha (GO), no encerramento da 13ª rodada.

O jogo em Goiás reservou muitas emoções. O Athletic marcou no final do primeiro tempo, com Neto Costa, no entanto, o time esmeraldino empatou no começo da segunda parte, com o volante Marcão Silva. O jogo parecia caminhar para o empate, quando um contra-ataque mortal do time mineiro, aos 49, acabou em gol do atacante Ronaldo Tavares, que fazia sua estreia pelo Athletic.

Com o resultado, o time mineiro chegou a 12 pontos e ultrapassou o Paysandu, que tem 10. O Papão havia deixado a lanterna no sábado (22), ao vencer o clássico contra o Remo por 1 a 0, na Curuzu, e assumido provisoriamente a 19ª colocação. Mas a vitória do Athletic diante do então líder do campeonato derrubou novamente os bicolores para o 20º lugar.

Próximos confrontos envolvem rivais diretos

A 14ª rodada reserva confrontos que podem influenciar diretamente o futuro de Paysandu e Remo e um pode ter que acabar torcendo pelo outro. No domingo (29), o time mineiro recebe o Remo na Arena Sicredi, em Minas Gerais. Uma nova vitória dos mandantes pode complicar ainda mais o Papão.

Já o Paysandu joga na segunda-feira (30), diante da Ferroviária-SP, na Curuzu. A equipe paulista soma 18 pontos e é uma das concorrentes do Remo na briga por aproximação ao G4. Por isso, a rodada tem um tom inusitado: torcedores de Remo e Paysandu podem se ver, mesmo que discretamente, torcendo por vitórias dos rivais.

Caso o Remo vença o Athletic, evita que o time mineiro se afaste ainda mais do Papão. E se o Paysandu vencer a Ferroviária, além de tentar deixar novamente a lanterna, ajuda o Leão a manter distância de um concorrente direto.