Série B: Paysandu faz promoção e inicia venda de ingressos para jogo contra a Ferroviária-SP

Após vencer o clássico contra o Remo, o Paysandu já possui um novo compromisso na Série B. O Papão terá pela frente a Ferroviária-SP, na próxima segunda-feira (30), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 14ª rodada do Brasileiro e tentando sair da terrível zona de rebaixamento. Os ingressos para a partida já estão disponíveis e a diretoria bicolor fez preços promocionais até nesta terça-feira (24).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Os ingressos custam, até esta terça-feira (245), o valor de R$20 (setor arquibancada feminina) e R$40 (homens). Já as cadeiras estão no preço de R$80. Após terça-feira os ingressos custarão mais caro. Os bilhetes estão disponíveis em todas as Lojas Lobo e também de forma online através do site.

Meias

Os estudantes podem adquirir seus ingressos na sexta-feira (27), no Estádio da Curuzu, das 9h às 18h.

VEJA MAIS

Gratuidades

Serão disponibilizadas 100 entradas para crianças, 200 para idosos e 250 para pessoas com deficiência. Para ter direito aos ingressos, será necessário realizar um cadastro de um formulário online no site.

Essa é a terceira partida do Paysandu seguida em Belém. Além do Re-Pa, em que o Remo foi o mandante do jogo, o Papão enfrentou o Botafogo-SP e venceu pelo placar de 1 a 0. Com o triunfo no clássico contra o Remo, a equipe bicolor conseguiu a segunda vitória na Série B, além de não ter levado gols nas duas últimas partidas.

Atualmente o Paysandu ocupa a 19ª colocação na Série B com 10 pontos conquistados, 3 pontos a menos que o Botafogo-SP, primeiro time fora da temida zona de rebaixamento. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberl.com e também pela Rádio Liberal +.