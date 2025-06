Após vencer o Remo, Paysandu provoca o maior rival nas redes sociais: 'O Lobo Malvadão chegou'

O Paysandu venceu o remo por 1 a 0, no clássico Re-Pa que marcou o retorno da partida à Série B, após 19 anos. Os clubes vivem situações opostas na tabela, com o remo na luta na parte de cima e o Paysandu na zona de rebaixamento, sobrou para o Leão, que viu o Papão vencer. Nas redes sociais, o Paysandu deu uma leve provocada no rival.

No “X”, o Paysandu postou uma foto do mascote Lobo, apontando para o placar (1 a 0) e pedindo silêncio, além da legenda: “O Lobo Malvadão chegou”.

A vitória do Paysandu dá moral para a equipe, que passou 11 partidas sem conquistar uma vitória nesta Série B. O clube bicolor agora está com 10 pontos e deixou a lanterna momentaneamente, já que a rodada 13 ainda não teve fim.