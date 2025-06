No retorno do Re-Pa à Série B, Paysandu vence o Remo e deixa a lanterna

No clássico Rei da Amazônia 779, no retorno do choque-rei à Série B depois de 19 anos, o Paysandu desbancou o Remo e venceu por 1 a 0, gol do atacante Diogo Oliveira, aos 27 do segundo tempo. A vitória bicolor tira o clube da lanterna momentaneamente e o Remo estaciona na tabela.

O Paysandu iniciou a partida melhor. A equipe bicolor conseguiu entender melhor o jogo, mesmo perdendo o atacante Jorge Benítez, que saiu com menos de 10 minutos, após sentir a coxa, dando espaço para Diogo Oliveira.

No jogo, o Papão conseguiu pressionar o Remo no seu campo de ataque e explorando as bolas pelos lados do campo, primeiro com Marlon, que recebeu passe na direita, fez a jogada dentro da área e cruzou na cabeça de Garcez, que cabeceou como manda o manual, pro chão, mas o goleiro Marcelo Rangel fez um milagre e salvou o Remo.

A equipe do Remo não conseguiu articular as jogadas. O time comandado pelo técnico português António Oliveira teve bastante dificuldade de criação na primeira etapa e os cruzamentos na área foram algumas das formas que Leão Azul buscou, mas sem muito êxito.

Por outro lado, o Paysandu seguiu assustando o Remo. Aos 27 minutos Garcez recebeu e achou Marlon, que tocou para Matheus Vargas, o volante limpou a jogada e chutou no canto, a bola quicou no gramado e o goleiro Marcelo Rangel fez outro milagre.

O Remo então conseguiu criar uma jogada e teve a melhor chance da primeira etapa. Sávio recebe na esquerda, limpa a marcação e acha um passe perfeito para Pedro Rocha, que entrou na área e bateu cruzado, mas a bola passou muito perto. Fechando a primeira etapa sem gols.

Na volta do intervalo, o técnico do Remo mexeu na equipe e colocou o Pedro Costa no lugar de Marcelinho na lateral-direita, porém, o Paysandu continuou tendo as melhores chances. Em cobrança de escanteio, Rossi cobra na primeira trave, a bola foi desviada e Marcelo Rangel fez defesa salvando o Leão Azul.

O Remo tentava sair de forma rápida, explorando Janderson, que não conseguiu ter uma vida fácil com a marcação bicolor. Em uma das poucas vezes em que o Remo articulou bem, a bola chegou em Pedro Rocha, que deu uma caneta no jogador do Paysandu e chutou forte, a bola passou raspando o ângulo do gol bicolor.

Na metade do segundo tempo os treinadores resolveram mexer. Pelo lado do Remo Pavani e Janderson deram lugar a Matheus Davó e Felipe Vizeu. Pelo lado do Paysandu, saíram Matheus Vargas e Marlon para as entradas de Ronaldo Henrique e Diogo Oliveira. E nessas mexidas quem se deu bem foi o Paysandu.

O Papão aproveitou o escanteio do lado direito, Vini Faria cobrou escanteio na primeira trave, a bola foi desviada e o recém-contratado Diogo Oliveira sem antecipou ao goleiro Marcelo Rangel e de cabeça mandou para o fundo do gol e explodindo em alegria a Fiel, abrindo o placar aos 27 minutos.

Após o gol, o técnico do Remo foi todo ao ataque e promoveu as entradas de Dodô e Marrony, no posto de Adaílton e Camutanga, buscando mais movimentação do meio para frente. E o Remo conseguiu ter mais presença no ataque principalmente com a velocidade de Marrony, porém, o Paysandu teve mais espaço e quase ampliou o marcador com Ronaldo Henrique, que entrou no lugar de Marlon, a bola chegou nele, que invadiu a área, tirou o marcador e chutou, mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo.

Na reta final o Remo foi todo ataque. O goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita, fez um milagre na finalização de Matheus Davó, de cabeça, salvando o Paysandu do empate.

Com a vitória o Paysandu chegou aos 10 pontos na tabela, atualmente na 18ª posição, porém, o clube pode cair posições, caso Amazonas-AM e Athletic-MG vençam seus compromissos. Já o Remo caiu uma posição e está na 8ª colocação com 20 pontos conquistados.