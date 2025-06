Re-Pa na Série B: Veja os mosaicos do Remo e do Paysandu no clássico Rei da Amazônia

O clássico Re-Pa depois de 19 anos volta a ser disputado na Série B e com transmissão para todo o Brasil. E nas arquibancadas as torcidas do Remo e do Paysandu deram um show com mosaicos.

Remo

Do lado do Remo, dois mosaicos. Um denominado “Rei Leão”, com o mascote do clube ao centro. Logo depois, um bandeirão foi levanto pelos torcedores azulinos, que iniciou um novo mosaico, dessa vez com o nome “Clube do Remo” e a bandeira do Estado do Pará.

Mosaico do Leão (Wagner Santana / O Liberal)

Paysandu

Pelo lado do Paysandu, a torcida bicolor não ficou atrás. Foi feito um mosaico com um Lobo (mascote do Papão) com os olhos em vermelhos.

Mosaico do Papão (Igor Mota / O Liberal)

Remo x Paysandu duelam neste sábado (21), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.