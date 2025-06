Dirigentes de Remo e Paysandu se envolvem em confusão após o clássico Re-Pa

O Paysandu venceu o Remo por 1 a 0 neste sábado (21), no primeiro Re-Pa da Série B em 19 anos. Após o fim da partida, dirigentes do Papão e membros da equipe azulina se envolveram em uma confusão na zona mista do estádio Mangueirão.

Nas imagens, é possível ver o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, e o vice, Diego Moura, envolvidos na briga. A confusão foi contida por seguranças e outras pessoas presentes no local, incluindo o ex-presidente do clube bicolor, Maurício Ettinger.

A briga teria sido motivada por uma provocação por parte dos bicolores direcionadas aos azulinos. Mas, até o momento, não há confirmação sobre o motivo da discussão.