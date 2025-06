Técnico do Paysandu explica estratégia que bateu o Remo e cita a torcida bicolor: 'não tem preço'

O Paysandu venceu o clássico contra o Remo, pela 13ª rodada da Série B. O técnico do Papão, Claudinei Oliveira, que assumiu o clube há duas semanas, vai aos poucos arrumando a casa e o clube bicolor respirando na difícil missão de escapar do rebaixamento. Para o treinador alviceleste, o Papão teve sempre mais perto da vitória que o Remo e afirmou que, não ter a posse de bola, não quer dizer que o time não tenha sido eficaz e ofensivo.

“Criamos algumas estratégias. O Garcez no jogo aéreo é muito bom, no primeiro tempo buscávamos ele. Tiramos um meio-campista para esse jogo, atuamos hoje com três volantes e o Rossi na frente, mas colocamos dois volantes lado a lado. Perdemos um pouco de pressão, mas por outro lado fomos agressivos para roubar a bola e tivemos ações rápidas para transitar e não perdemos ofensividade a estratégia foi vencedora, tivemos mais perto de fazer o segundo e o terceiro gol do que o Remo o gol de empate, isso foi claro”, disse.

Claudinei Oliveira contestou a situação de que o Remo teve mais de 60% de posse de bola com o que se tem de melhor no futebol, a bola na rede. Para o comandante bicolor, o Paysandu teve mais perto de fazer o segundo gol do que o Remo de igualar o placar.

“Nosso goleiro teve uma defesa em uma cabeçada e o Marcelo Rangel (goleiro do Remo) trabalhou muito mais. Foram 21 finalizações com sete na direção do gol adversário. Tivemos bastante volume, com finalizações dentro da área. Não tivemos a posse de bola, mas se fosse bom ter a posse de bola, o jogo terminaria empatado e quem tivesse a maior posse de bola levaria dois pontos, mas não é isso que acontece. Controlamos bem o jogo, tivemos oportunidades, segundo jogo sem levar gols em sequência”, falou.

Torcida do Papão comemorou bastante o triundo fdiante do maior rival (Cristino Martins / O Liberal)

O treinador do Papão fez questão de parabenizar a torcida do Paysandu. Claudinei enfatizou o momento que o clube bicolor vive, onde mesmo segurando a lanterna da Série B, o torcedor fez o seu papel, saiu de sua casa e apoiou o Papão em um triunfo em que muitos davam o Remo como o grande favorito para alcançar os 3 pontos no jogo.

“É clássico, temos que respeitar o adversário e o mais marcante do jogo é o Paysandu estar na lanterna e chegar aqui a torcida comparecer dessa forma. Isso não tem preço. É um patrimônio do clube e em poucos lugares do Brasil se vê isso. É fantástico, você sair de casa com seu time na lanterna e fazer um belo espetáculo. As duas deram um espetáculo, mas a nossa saiu feliz. O Re-Pa é fora da curva, trabalhei com o Ailton (O Predestinado) aqui e ele atuou em Gre-Nal, Fla-Flue ele falou que nunca viu nada igual. Se ele falou isso, quem sou eu pra contestar, já que não joguei tantos clássicos assim. É um clássico diferente, vencemos e nosso torcedor está feliz”, finalizou.