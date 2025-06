Na Série B, Papão na zona supera o Remo que briga pelo G4; Veja os destaques do Re-Pa

Mais um Re-Pa pra conta, dessa vez, número 779 e sacramentou a evolução do Paysandu na Série B que, mesmo ainda dentro da zona de rebaixamento, venceu a segunda partida seguida na competição e ao que parece, começa a respirar na Segundona. Por outro lado, o Remo, sensação no início da disputa, perdeu o clássico e um pouco de fôlego na corrida pelo G4. Mas o clássico Re-Pa é feito de personagens, muitas vezes improvável e, dessa vez apareceu a mística de um time criticado, cheio de dúvidas e a contusão que mudou a partida.

O Paysandu entrou em campo com o atacante Jorge Benítez como titular. O atleta paraguaio era a esperança de gols por parte da Fiel, que , após as saídas de Nicolas e Borasi, depositou sua esperança no aguerrido Benítez, porém, o atacante sentiu a coxa, bem no começo da partida. Passou o “spray mágico”, mas não teve jeito e pediu pra sair.

VEJA MAIS

O que no primeiro momento era motivo de aflição, por ter perdido o seu atacante titular, no final virou motivo de alegria. Entrou no posto de Benítez o recém-contratado Diogo Oliveira, que estava atuando no futebol uruguaio. Ainda se adaptando ao time, jogou a primeira partida contra o Botafogo-SP, participou do triunfo, mas no Re-Pa, era apenas mais uma opção. Porém, quis o destino que Diogo Oliveira, aos 27 do segundo tempo, raspasse a bola de cabeça, entre a zaga e o goleiro azulino, e marcasse o gol do alívio, o gol da vitória, o gol da esperança bicolor na Série B e garantindo o posto de destaque da partida pelo lado bicolor.

Diogo Oliveira foi o grande destaque bicolor no Re-Pa (Igor Mota / O Liberal)

Já do lado remista, a derrota sofrida para o maior rival, teve como destaque o goleiro Marcelo Rangel. O “Paredão” do gol azulino fez verdadeiros milagres nas esticadas do Paysandu na partida. Rangel fez pelo menos quatro defesas difíceis, que livrou o Remo de um placar elástico no Choque-Rei no Mangueirão.

Rangel salvou o Remo em vários lances neste Re-Pa (Samara Miranda / Remo)

Criticado em sua chegada e por muitas vezes motivo de protesto por parte da torcida do Remo Marcelo Rangel superou a desconfiança do fenômeno Azul, que ainda acreditava que o goleiro Vinícius, ídolo recente do clube, pudesse ainda ser o titular da posição. Rangel foi do clássico, de longe o destaque azulino em um jogo que a superioridade do Remo na posse de bola, deu lugar à efetividade bicolor.