Paysandu vence o Remo no primeiro Re-Pa da Série B de 2025; veja as notas dos jogadores

O Paysandu venceu o Remo por 1 a 0 na noite deste sábado (21), pela 13ª rodada da Série B, no Mangueirão. Com o resultado, o Papão saiu da lanterna da competição e freou o avanço azulino em busca do G-4 da Segundona. Confira a nota dos jogadores na partida:

Paysandu

Gabriel Mesquita: 7,0 – Pouco foi exigido no primeiro tempo, mas teve boas participações no segundo, segurando a pressão azulina nos minutos finais.

7,0 – Pouco foi exigido no primeiro tempo, mas teve boas participações no segundo, segurando a pressão azulina nos minutos finais. Thalisson: 6,0 – Pouco exigido durante a partida, não comprometeu o desempenho bicolor, mas não teve tanto destaque quanto no duelo contra o Botafogo-SP.

6,0 – Pouco exigido durante a partida, não comprometeu o desempenho bicolor, mas não teve tanto destaque quanto no duelo contra o Botafogo-SP. Luan Freitas: 6,5 – Importante liderando a defesa alviceleste; fez boa partida.

6,5 – Importante liderando a defesa alviceleste; fez boa partida. Novillo: 6,0 – Também pouco exigido, mas não comprometeu.

6,0 – Também pouco exigido, mas não comprometeu. Reverson : 6,5 – Soube explorar bem as costas da lateral direita do Remo e apareceu bem durante o jogo.

: 6,5 – Soube explorar bem as costas da lateral direita do Remo e apareceu bem durante o jogo. Leandro Vilela: 5,5 – O mais instável, sobretudo psicologicamente, no meio-campo do Paysandu. Amarelado, flertou com a expulsão em vários momentos.

5,5 – O mais instável, sobretudo psicologicamente, no meio-campo do Paysandu. Amarelado, flertou com a expulsão em vários momentos. Matheus Vargas: 6,5 – Jogo seguro, mas ainda muito preso a um setor mais recuado do campo.

6,5 – Jogo seguro, mas ainda muito preso a um setor mais recuado do campo. Marlon: 7,0 – Fez um bom primeiro tempo e uma segunda etapa mediana. Mesmo assim, foi um dos destaques do Papão. Foi substituído por Vinni Faria , que foi o responsável pela virada no desempenho bicolor em busca do gol – 7,5.

7,0 – Fez um bom primeiro tempo e uma segunda etapa mediana. Mesmo assim, foi um dos destaques do Papão. Foi substituído por , que foi o responsável pela virada no desempenho bicolor em busca do gol – 7,5. Rossi: 6,5 – Muito voluntarioso e participativo, mas não estava em seus melhores dias.

6,5 – Muito voluntarioso e participativo, mas não estava em seus melhores dias. Jorge Benítez: s/n – Jogou pouco mais de cinco minutos, sentiu uma lesão e foi substituído por Diogo Oliveira , que fazia uma partida burocrática até aparecer no meio da área para salvar o Papão, marcando o gol da vitória – 7,0. No fim do jogo, saiu lesionado para a entrada de Anderson Leite , que fez partida burocrática – 6,0.

s/n – Jogou pouco mais de cinco minutos, sentiu uma lesão e foi substituído por , que fazia uma partida burocrática até aparecer no meio da área para salvar o Papão, marcando o gol da vitória – 7,0. No fim do jogo, saiu lesionado para a entrada de , que fez partida burocrática – 6,0. Garcez: 8,0 – Principal jogador do Paysandu na partida e criador das melhores chances do clube no jogo. Não participou diretamente do lance do gol, mas merece destaque.

8,0 – Principal jogador do Paysandu na partida e criador das melhores chances do clube no jogo. Não participou diretamente do lance do gol, mas merece destaque. Claudinei Oliveira: 7,0 – Veio com uma escalação arrojada no início da partida e mexeu bem no segundo tempo. Um dos grandes responsáveis pela vitória.

Remo

Marcelo Rangel: 7,5 – Melhor jogador do Remo na partida. Sobretudo no primeiro tempo, salvou o Leão de sofrer uma derrota maior.

7,5 – Melhor jogador do Remo na partida. Sobretudo no primeiro tempo, salvou o Leão de sofrer uma derrota maior. Marcelinho: 5,5 – Sentiu ainda no primeiro tempo e jogou até o intervalo no sacrifício, o que condicionou seu rendimento. Foi substituído por Pedro Costa, que comprometeu pouco, mas não fez uma partida de encher os olhos – 6,0.

5,5 – Sentiu ainda no primeiro tempo e jogou até o intervalo no sacrifício, o que condicionou seu rendimento. Foi substituído por que comprometeu pouco, mas não fez uma partida de encher os olhos – 6,0. Camutanga: 5,5 – Fazia uma partida burocrática, mas foi penalizado no lance do gol. Sentiu uma lesão de baixa gravidade e deixou o campo. Enquanto esteve fora, o Paysandu marcou o gol no espaço deixado por ele. Foi substituído por Marrony, que até produziu razoavelmente em termos ofensivos – 6,5.

5,5 – Fazia uma partida burocrática, mas foi penalizado no lance do gol. Sentiu uma lesão de baixa gravidade e deixou o campo. Enquanto esteve fora, o Paysandu marcou o gol no espaço deixado por ele. Foi substituído por que até produziu razoavelmente em termos ofensivos – 6,5. Klaus: 6,0 – Sofreu nos duelos com os atacantes rápidos do Paysandu, mas se garantiu nas jogadas aéreas.

6,0 – Sofreu nos duelos com os atacantes rápidos do Paysandu, mas se garantiu nas jogadas aéreas. Sávio: 6,5 – Um dos melhores do Remo em campo. Ofensivamente, ajudou o Leão a desafogar pelo lado esquerdo.

6,5 – Um dos melhores do Remo em campo. Ofensivamente, ajudou o Leão a desafogar pelo lado esquerdo. Luan Martins: 5,5 – Sofreu ao defender à frente dos zagueiros e fez uma partida para esquecer.

5,5 – Sofreu ao defender à frente dos zagueiros e fez uma partida para esquecer. Pedro Castro: 6,0 – Fez um primeiro tempo ruim, mas melhorou no segundo. No geral, realizou uma partida burocrática.

6,0 – Fez um primeiro tempo ruim, mas melhorou no segundo. No geral, realizou uma partida burocrática. Pavani: 6,5 – Atuou bem, sobretudo no segundo tempo. Foi substituído por Matheus Davó , que não comprometeu – 6,0.

6,5 – Atuou bem, sobretudo no segundo tempo. Foi substituído por , que não comprometeu – 6,0. Jaderson: 6,0 – Conseguiu boas escapadas pela direita, mas falhou na tomada de decisão. Foi substituído por Felipe Vizeu, que fez mais uma partida burocrática – 6,0.

6,0 – Conseguiu boas escapadas pela direita, mas falhou na tomada de decisão. Foi substituído por que fez mais uma partida burocrática – 6,0. Adaílton: 5,0 – Era um jogador a menos para o Remo em campo. Foi substituído por Dodô, que fez uma partida desastrosa – 4,5.