Com derrota para o Paysandu, técnico do Remo completa mais de um ano sem vencer; confira

O técnico português António Oliveira estreou no comando do Remo com uma derrota. No sábado (21), a equipe azulina perdeu para o Paysandu por 1 a 0, em jogo válido pela 13[ rodada da Série B. O resultado acende um alerta para o Leão Azul, mas, para o treinador, amplia a sequência sem vitórias, que já dura um ano.

Antes de chegar ao Remo, António Oliveira passou pelo Sport-PE e, na temporada passada, comandou o Corinthians por cerca de cinco meses. No Leão da Ilha, a passagem foi curta e ruim.

Foram apenas quatro jogos no comando do time rubro-negro, com três derrotas e um empate na Série A. Com os resultados, António foi dispensado, deixando o Sport-PE ainda na zona de rebaixamento do campeonato.

Assim, a última vitória do português foi no dia 28 de maio, contra o Racing, da Argentina, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, o Corinthians venceu os argentinos por 3 a 0, na Neo Química Arena.

Na sequência, o treinador fez mais sete jogos à frente do Timão e amargou três derrotas e quatro empates. O revés para o Palmeiras, na 13ª rodada do Brasileirão, foi determinante para a diretoria dispensar o português. Na equipe paulista, o técnico fez 29 jogos, somou 13 vitórias, nove empates e sete derrotas, com um aproveitamento de 55,1% dos pontos disputados.

Após deixar o Timão, o António ficou sem assumir nenhum clube até ser contratado pelo Sport-PE, em maio, onde a passagem também não deu certo. No total, desde a última vitória, foram 12 partidas disputadas: sete reveses e cinco empates.

No Remo, o treinador foi anunciado na última quinta-feira (19), mas começou os trabalhos na equipe desde a terça-feira. Os Leões fizeram uma espécie de troca, já que a time rubro-negro levou Daniel Paulista e o clube paraense foi atrás de Oliveira.

Além do Remo, Sport e Corinthians, António Oliveira tem passagens por outras equipes brasileiras, como o Cuiabá-MT e o Athletico-PR, além de ter sido auxiliar técnico no Santos e de ter comandado o time B do Benfica, de Portugal.

Alerta

Enquanto António está há mais de um ano sem vencer, o Leão Azul chega à segunda derrota seguida no campeonato. O resultado diante do Papão acende um alerta na equipe, já que o clube conquistou apenas uma vitória nas últimas seis rodadas.

O Remo foi o último time a perder a invencibilidade na Série B e agora acumula três derrotas. Atualmente, o Leão Azul tem 20 pontos e ocupa a oitava colocação na tabela. Na busca do acesso, a equipe precisa voltar a vencer para não deixar o G-4 se distanciar.

Agenda

António Oliveira buscará a primeira vitória em um ano no próximo domingo (29), contra o Athletic-MG. A partida ocorre às 16h, em Minas Gerais.