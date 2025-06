Goleiro do Remo lamenta derrota no Re-Pa e ressalta equilíbrio da Série B: 'Diferença é mínima'

O goleiro do Remo, Marcelo Rangel, comentou sobre a derrota do time azulino por 1 a 0 para o Paysandu, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Em coletiva realizada na manhã desta segunda-feira (23), o arqueiro destacou o equilíbrio da competição e reforçou a necessidade de máxima concentração em todos os jogos, independentemente da posição do adversário na tabela.

“O campeonato, por si só, é muito difícil. Às vezes, a posição na tabela não condiz com o que a equipe apresenta. Podemos enfrentar um adversário que não vive um bom momento, mas que tem qualidade e valores do outro lado. Se não entrarmos concentrados, ligados, com a faca nos dentes, certamente não conseguiremos o resultado. Para enfrentar qualquer equipe hoje, seja a primeira colocada ou a última, é preciso estar atento o tempo todo, porque a diferença é mínima”, afirmou Rangel.

Marcelo Rangel também comentou sobre o atual momento do Remo na temporada, que passa por um processo de reestruturação com a chegada do técnico português Antonio Oliveira. O atleta elogiou o trabalho do novo treinador e ressaltou a importância de o time assimilar rapidamente o conteúdo apresentado para aplicar em campo.

“O treinador novo tem conteúdo, e a gente precisa assimilar isso o mais rápido possível para levar para dentro de campo. É um trabalho diário; uma semana só não é suficiente para colocar tudo que ele quer. Mas tenho certeza de que vamos evoluir nessa questão, com o treinador que tem conhecimento e, junto com sua comissão técnica, vai nos passar tudo. Nós vamos procurar fazer dentro de campo aquilo que é proposto”, afirmou Rangel.

Rangel encerrou a entrevista agradecendo a linda festa feita pela torcida azulina, que esteve em maioria no clássico de sábado. Ele pediu o apoio dos torcedores e reforçou a importância de acreditarem no trabalho que está sendo realizado dentro de campo pela equipe.

“Primeiramente, parabéns ao nosso torcedor, que fez uma linda festa na arquibancada. Já participei de vários clássicos com essa camisa e, a cada jogo, nossa torcida se supera em vontade, canto e beleza. Que eles possam continuar conosco, acreditando, porque aqui dentro vamos trabalhar firme, jogando todos para cima. Com o apoio do Fenômeno Azul, tenho certeza de que faremos uma grande competição”, disse o goleiro.

Agenda

O Leão terá uma semana para se preparar para o confronto contra o Athletic-MG. A partida, válida pela 14ª rodada da Série B, está marcada para domingo (29), às 16h, no estádio do Athletic Club, em Minas Gerais. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal O Liberal.com e narração da Rádio Liberal +.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)