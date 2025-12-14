Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação Fábio Will 14.12.25 7h30 Leão terá um desafio grande na Série A (Raul Martins / Remo) O acesso à Série A trouxe euforia ao torcedor do Remo e abriu um novo capítulo na história recente do clube. No entanto, junto com a expectativa pela volta à elite, vem também um dos maiores desafios da temporada: a logística. Entre todos os 20 times que disputarão o Brasileirão em 2026, o Leão Azul será, disparado, o que mais viajará ao longo da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Um levantamento realizado pela equipe de O Liberal mostra que o Remo terá uma rotina de deslocamentos inédita. Somando as viagens de ida e volta previstas na tabela, entre Belém e as cidades onde o time jogará como visitante, o clube deve percorrer 92.732 quilômetros ao longo das 38 rodadas do campeonato. O número impressiona, já a circunferência da Terra é de 40.075 km, o que significa que o Remo viajará o equivalente a duas voltas completas no planeta e ainda mais 12 mil quilômetros. Para um clube da Região Norte, historicamente impactado por longas distâncias, a temporada 2026 será uma das mais exigentes da história. Rio de Janeiro e São Paulo somam mais da metade das viagens O calendário da Série A tem um peso grande sobre as equipes da Região Norte, e isso fica ainda mais evidente ao analisar os deslocamentos do Remo. Apenas entre viagens para São Paulo e Rio de Janeiro, o clube acumulará mais de 48 mil quilômetros, quase metade do total previsto para todo o campeonato. No Rio de Janeiro, onde o Remo enfrentará Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, o percurso total (ida e volta) será de 19.584 km. A capital fluminense concentra quatro jogos e representa o segundo maior volume de deslocamentos do calendário. Já o estado de São Paulo é o destino mais frequente do Leão. Serão sete confrontos: São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Mirassol, Red Bull Bragantino e Santos. No total, o Remo percorrerá 28.934 km apenas para compromissos no território paulista. Jogadores do Remo em viagem na Série B de 2025 (Raul Martins / Remo) Clube terá as viagens mais longas quando enfrentar equipes do Sul O maior desafio logístico da Série A 2026 virá das viagens ao Rio Grande do Sul. Nos jogos contra Grêmio e Internacional, o Leão somará 12.552 km, o percurso individual mais extenso do campeonato. A distância entre Belém e Porto Alegre é uma das maiores entre sedes da Série A, o que historicamente impacta clubes do Norte em competições nacionais. Além das viagens ao Sul, o Remo também terá deslocamentos importantes para Curitiba, onde enfrenta Athletico e Coritiba. Somadas as duas idas e voltas, serão 10.684 km dedicados apenas ao estado do Paraná. Outro deslocamento significativo é para Belo Horizonte, onde o Leão enfrenta Atlético-MG e Cruzeiro. Essa rota soma mais 8.444 km. Outro deslocamento significativo é para Belo Horizonte, onde o Leão enfrenta Atlético-MG e Cruzeiro. Essa rota soma mais 8.444 km. Rotina de deslocamentos influenciará planejamento físico e logístico do clube Os números chamam atenção pela grandiosidade e devem influenciar diretamente o planejamento da comissão técnica. Viagens longas impactam descanso, recuperação muscular, logística de alimentação, hospedagem e até o calendário de treinamentos. Para clubes do Norte, essa é uma realidade antiga, mas que se intensifica na elite, onde a densidade de jogos e a competitividade são maiores. A preparação antecipada para logística e viagens pode fazer diferença ao longo da disputa. Isso inclui organização de voos, períodos de aclimatação em cidades mais frias e definição de estratégias para diminuir o desgaste nos deslocamentos mais pesados. Com um calendário extenso, viagens acima da média e a pressão por permanecer na elite, o Remo inicia a temporada sabendo que o desgaste será parte inevitável na temporada mais importante do clube nos últimos anos. Mapa completo das viagens do Remo na Série A 2026 Rio de Janeiro (RJ) – 19.584 km • Flamengo • Vasco • Fluminense • Botafogo Estado de São Paulo – 28.934 km • São Paulo (capital) Palmeiras, São Paulo e Corinthians – 14.802 km • Mirassol – 4.310 km • Santos – 5.022 km • Red Bull Bragantino – 4.800 km Salvador (BA) – 6.772 km • Bahia • Vitória Belo Horizonte (MG) – 8.444 km • Atlético-MG • Cruzeiro Chapecó (SC) – 5.762 km Chapecoense Rio Grande do Sul (RS) – 12.552 km • Internacional • Grêmio Paraná (PR) – 10.684 km • Athletico • Coritiba 