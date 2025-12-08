Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC Fábio Will 08.12.25 12h54 Alef manga foi a primeira contratação oficializada pelo Remo para 2026 (Leandro Boeira/Avaí F.C.) O Remo já possui o primeiro contratado para a temporada 2026. O atacante Alef Manga, de 31 anos, vai defender o Leão Azul na elite do futebol brasileiro. A informação foi conformada pelo executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, em entrevista ao jornalista Abner Luiz, no Bom dia Pará, da TV Liberal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Marcos Braz explicou que o jogador estava no radar do Remo e, após a saída do atacante Pedro Rocha, artilheiro do clube azulino na temporada 2025, as negociações com Alef Manga avançaram e foram concretizadas. “O Alef manga foi uma oportunidade de mercado, era um atleta que estávamos monitorando e teve a situação da saída do Pedro Rocha e nós termos um acerto. Gosto muito de falar depois que está com o contrato assinado. É um jogador que contamos com ele em 2026”, disse, Marcos Braz. VEJA MAIS Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz A temporada de 2025 foi discreta para Alef Manga. O jogador realizou 31 partidas com a camisa do Avaí e marcou quatro gols. O atacante teve passagens marcantes pelo Volta Redonda-RJ e Goiás em 2021 e também Coritiba em 2024, porém, o atleta foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a 360 dias sem atuar profissionalmente, por ele ter tomado um cartão amarelo de forma intencional, em jogo contra o América-MG beneficiando apostadores. A articulação foi descoberta após investigação denominada “Operação Penalidade Máxima”. Depois de cumprir a pena, Alef Manga foi reintegrado ao elenco do Coxa no ano passado, mas foi emprestado ao Pafos FC, do Chipre. Em 2025 o atleta retornou ao Brasil e foi jogar no Avaí. Nesta temporada, Alef Manga foi afastado pela diretoria do clube catarinense no início do mês de setembro e não jogou mais. A última partida do atacante foi no dia 2 de setembro, na derrota do Avaí para o América-MG. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo alef manga série a marcos braz jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina 08.12.25 15h49 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com o goleiro Ygor Vinhas Vinhas ganhou a confiança da comissão técnica ao fazer boas exibições quando foi acionado nas duas partidas da Série B em que esteve em campo 08.12.25 15h27 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40