Remo

Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026

Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC

Fábio Will
Alef manga foi a primeira contratação oficializada pelo Remo para 2026 (Leandro Boeira/Avaí F.C.)

O Remo já possui o primeiro contratado para a temporada 2026. O atacante Alef Manga, de 31 anos, vai defender o Leão Azul na elite do futebol brasileiro. A informação foi conformada pelo executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, em entrevista ao jornalista Abner Luiz, no Bom dia Pará, da TV Liberal.

Marcos Braz explicou que o jogador estava no radar do Remo e, após a saída do atacante Pedro Rocha, artilheiro do clube azulino na temporada 2025, as negociações com Alef Manga avançaram e foram concretizadas.

“O Alef manga foi uma oportunidade de mercado, era um atleta que estávamos monitorando e teve a situação da saída do Pedro Rocha e nós termos um acerto. Gosto muito de falar depois que está com o contrato assinado. É um jogador que contamos com ele em 2026”, disse, Marcos Braz.

A temporada de 2025 foi discreta para Alef Manga. O jogador realizou 31 partidas com a camisa do Avaí e marcou quatro gols. O atacante teve passagens marcantes pelo Volta Redonda-RJ e Goiás em 2021 e também Coritiba em 2024, porém, o atleta foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a 360 dias sem atuar profissionalmente, por ele ter tomado um cartão amarelo de forma intencional, em jogo contra o América-MG beneficiando apostadores. A articulação foi descoberta após investigação denominada “Operação Penalidade Máxima”.

Depois de cumprir a pena, Alef Manga foi reintegrado ao elenco do Coxa no ano passado, mas foi emprestado ao Pafos FC, do Chipre. Em 2025 o atleta retornou ao Brasil e foi jogar no Avaí. Nesta temporada, Alef Manga foi afastado pela diretoria do clube catarinense no início do mês de setembro e não jogou mais. A última partida do atacante foi no dia 2 de setembro, na derrota do Avaí para o América-MG.

