Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026

Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada

O Liberal
fonte

Luan, ao fundo, observa Nathan Pescador (Remo)

O meia Luan Martins não seguirá no elenco do Remo para a temporada 2026. Emprestado ao clube azulino ao longo de 2025, o jogador se despediu oficialmente e retornou ao Primavera, equipe paulista que disputará a elite do Campeonato Paulista no próximo ano. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Luan Martins volta ao clube onde foi peça importante na campanha do acesso à Série A2 e que agora celebra o retorno do meia para a disputa do Paulistão 2026. Nas redes sociais, a confirmação foi bastante comemorada pelos torcedores do time paulista, que destacaram a importância do jogador no histórico acesso. 

Imprensa nacional aponta acerto entre Remo e Alef Manga para a Série A
Atacante, afastado do Avaí na temporada passada, é dado como reforço certo por portais como ESPN e Terra, enquanto possível contratação gera críticas e desconfiança entre torcedores

Lateral Marcelinho renova contrato com o Remo
Na reta final da Série B, o jogador encerrou a temporada em alta, recuperou a confiança e o respaldo da torcida

No anúncio, o Primavera ressaltou o retorno de atletas que fizeram parte da campanha de ascensão, citando Luan Martins entre os jogadores que recolocaram o clube na primeira divisão paulista. A publicação também lembrou que, enquanto esteve no Remo, o meia fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. 

Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada. O jogador atuou em 14 partidas e marcou um gol, mas não conseguiu se firmar como titular. Com a chegada do técnico Guto Ferreira, perdeu ainda mais espaço e passou a ser opção no banco, até o encerramento do empréstimo. 

Na despedida do clube azulino, Luan usou as redes sociais para agradecer pela passagem por Belém. O meia destacou o orgulho de vestir a camisa do Remo, o vínculo criado com companheiros e com a torcida, e desejou sucesso ao clube na Série A, afirmando que o Leão Azul merece estar entre os principais times do país. 

“Foi um orgulho ENORME vestir esta camisa. Lugar onde fiz muita amizade, lugar onde vivi o futebol intensamente assim como todos azulinos de coração”, disse na publicação. 

LEÃO

Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026

Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição

07.12.25 19h08

Imprensa nacional aponta acerto entre Remo e Alef Manga para a Série A

Atacante, afastado do Avaí na temporada passada, é dado como reforço certo por portais como ESPN e Terra, enquanto possível contratação gera críticas e desconfiança entre torcedores

07.12.25 15h41

LEÃO

Lateral Marcelinho renova contrato com o Remo

Na reta final da Série B, o jogador encerrou a temporada em alta, recuperou a confiança e o respaldo da torcida

07.12.25 14h54

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

FUTEBOL

Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo

Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos

06.12.25 22h46

Flamengo em Belém

Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses

Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta

07.01.24 7h00

