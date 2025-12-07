Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026

O meia Luan Martins não seguirá no elenco do Remo para a temporada 2026. Emprestado ao clube azulino ao longo de 2025, o jogador se despediu oficialmente e retornou ao Primavera, equipe paulista que disputará a elite do Campeonato Paulista no próximo ano.

Luan Martins volta ao clube onde foi peça importante na campanha do acesso à Série A2 e que agora celebra o retorno do meia para a disputa do Paulistão 2026. Nas redes sociais, a confirmação foi bastante comemorada pelos torcedores do time paulista, que destacaram a importância do jogador no histórico acesso.

No anúncio, o Primavera ressaltou o retorno de atletas que fizeram parte da campanha de ascensão, citando Luan Martins entre os jogadores que recolocaram o clube na primeira divisão paulista. A publicação também lembrou que, enquanto esteve no Remo, o meia fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada. O jogador atuou em 14 partidas e marcou um gol, mas não conseguiu se firmar como titular. Com a chegada do técnico Guto Ferreira, perdeu ainda mais espaço e passou a ser opção no banco, até o encerramento do empréstimo.

Na despedida do clube azulino, Luan usou as redes sociais para agradecer pela passagem por Belém. O meia destacou o orgulho de vestir a camisa do Remo, o vínculo criado com companheiros e com a torcida, e desejou sucesso ao clube na Série A, afirmando que o Leão Azul merece estar entre os principais times do país.

“Foi um orgulho ENORME vestir esta camisa. Lugar onde fiz muita amizade, lugar onde vivi o futebol intensamente assim como todos azulinos de coração”, disse na publicação.