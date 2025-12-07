Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada O Liberal 07.12.25 17h42 Luan, ao fundo, observa Nathan Pescador (Remo) O meia Luan Martins não seguirá no elenco do Remo para a temporada 2026. Emprestado ao clube azulino ao longo de 2025, o jogador se despediu oficialmente e retornou ao Primavera, equipe paulista que disputará a elite do Campeonato Paulista no próximo ano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Luan Martins volta ao clube onde foi peça importante na campanha do acesso à Série A2 e que agora celebra o retorno do meia para a disputa do Paulistão 2026. Nas redes sociais, a confirmação foi bastante comemorada pelos torcedores do time paulista, que destacaram a importância do jogador no histórico acesso. VEJA MAIS Imprensa nacional aponta acerto entre Remo e Alef Manga para a Série A Atacante, afastado do Avaí na temporada passada, é dado como reforço certo por portais como ESPN e Terra, enquanto possível contratação gera críticas e desconfiança entre torcedores Lateral Marcelinho renova contrato com o Remo Na reta final da Série B, o jogador encerrou a temporada em alta, recuperou a confiança e o respaldo da torcida No anúncio, o Primavera ressaltou o retorno de atletas que fizeram parte da campanha de ascensão, citando Luan Martins entre os jogadores que recolocaram o clube na primeira divisão paulista. A publicação também lembrou que, enquanto esteve no Remo, o meia fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada. O jogador atuou em 14 partidas e marcou um gol, mas não conseguiu se firmar como titular. Com a chegada do técnico Guto Ferreira, perdeu ainda mais espaço e passou a ser opção no banco, até o encerramento do empréstimo. Na despedida do clube azulino, Luan usou as redes sociais para agradecer pela passagem por Belém. O meia destacou o orgulho de vestir a camisa do Remo, o vínculo criado com companheiros e com a torcida, e desejou sucesso ao clube na Série A, afirmando que o Leão Azul merece estar entre os principais times do país. “Foi um orgulho ENORME vestir esta camisa. Lugar onde fiz muita amizade, lugar onde vivi o futebol intensamente assim como todos azulinos de coração”, disse na publicação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição 07.12.25 19h08 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 RUMORES Imprensa nacional aponta acerto entre Remo e Alef Manga para a Série A Atacante, afastado do Avaí na temporada passada, é dado como reforço certo por portais como ESPN e Terra, enquanto possível contratação gera críticas e desconfiança entre torcedores 07.12.25 15h41 LEÃO Lateral Marcelinho renova contrato com o Remo Na reta final da Série B, o jogador encerrou a temporada em alta, recuperou a confiança e o respaldo da torcida 07.12.25 14h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00