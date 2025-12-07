Imprensa nacional aponta acerto entre Remo e Alef Manga para a Série A Atacante, afastado do Avaí na temporada passada, é dado como reforço certo por portais como ESPN e Terra, enquanto possível contratação gera críticas e desconfiança entre torcedores O Liberal 07.12.25 15h41 Atacante foi afastado do Avaí em setembro por indisciplina (Avaí) A contratação do atacante Alef Manga pelo Remo é tratada como certa pela imprensa nacional, embora o clube ainda não tenha feito anúncio oficial. Portais como ESPN e Terra publicaram no fim de semana que o acordo está encaminhado e que o jogador deve reforçar o Leão Azul na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com a apuração da ESPN, Alef Manga assinou um pré-contrato válido por uma temporada, até o fim de 2026, e é aguardado em Belém nos próximos dias para formalizar o vínculo. O Remo teria vencido a concorrência de outros clubes brasileiros e do exterior. Ponte Preta e Náutico, que vão disputar a Série B 2026, chegaram a apresentar propostas, mas o atacante optou pelo projeto azulino e pela possibilidade de voltar a disputar a Série A, mesmo após uma temporada individual bem abaixo do esperado. VEJA MAIS Lateral Marcelinho renova contrato com o Remo Na reta final da Série B, o jogador encerrou a temporada em alta, recuperou a confiança e o respaldo da torcida Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 A negociação avançou após o Remo não conseguir a renovação com Pedro Rocha, artilheiro da Série B e principal goleador da equipe no acesso. O nome de Alef Manga surgiu como alternativa para o setor ofensivo, ainda que seus números recentes não se equiparem aos do atacante que deixou o clube. Em 2025, o jogador disputou 31 partidas pelo Avaí, com quatro gols e duas assistências, sem grande destaque individual na Série B, sendo, inclusive, afastado do time em setembro, após episódios considerados inaceitáveis pelo clube. Repercussão A divulgação do possível acerto repercutiu negativamente entre torcedores do Remo nas redes sociais. Parte da torcida questionou o planejamento do clube para a elite nacional e demonstrou insatisfação com o nome escolhido para substituir Pedro Rocha. “Espero que a diretoria do Remo não faça isso, notícia negativa agora NÃOOOOO. Já não basta perder Guto Ferreira e Pedro Rocha”, escreveu um torcedor. Outro comentário, de um torcedor do Avaí, foi ainda mais incisivo: “Isso foi um destaque negativo só se for. Todos os jogos que esse cidadão atuou, foi terrível… não serve mais nem pra jogar Série C”. Entre torcedores do Avaí, as manifestações também foram críticas. Alef Manga não atua desde o início de setembro, quando foi afastado do elenco principal antes da rescisão anunciada em outubro. "Destaque do Avaí? Dá pra contar nos dedos quantas partidas essa ameba foi útil", comentou um avaiano. Outro resumiu a passagem pelo clube catarinense como "uma enganação", classificando o atacante como "mediano para baixo". 