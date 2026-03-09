Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo faz promoção nos ingressos para jogo contra o Fluminense pela Série A; veja valores

Diretoria do Remo decidiu baixar o preço dos ingressos, após a perda do título paraense para o Paysandu

Fábio Will
fonte

Leão espera o apoio do Fenômeno Azul diante do Time das Laranjeiras (Thiago Gomes / O Liberal)

Após a perda do Parazão, o Remo “vira a chave” e passa a pensar na Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Leão Azul fez promoção e abriu vendas de ingressos para a partida contra o Fluminense-RJ, jogo marcado para a quinta-feira (12), ás 19h, no Mangueirão, válido pela 5ª rodada da elite do futebol nacional.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O torcedor do Remo pode comprar os bilhetes em um valor promocional de R$50 a arquibancada, até quarta-feira (11) e a cadeira R$100. Os bilhetes de forma individual custam R$80 e R$160 respectivamente. Outra opção que o torcedor possui são os ingressos duplos, que custam R$120 o setor de arquibancada (direito a dois bilhetes) ou R$240 de cadeiras (também com direito a dos ingressos).

Os bilhetes para Remo x Fluminense estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, além da opção online, que pode ser adquirido pelo site da https://tickzi.com.br/eventos/clube-do-remo-x-fluminense-serie-a

Já o torcedor do Fluminense, que queira prestigiar a partida, poderá comprar o bilhete no valor único de R$100, para o lado B1 visitante. Os ingressos também estão disponíveis nas Lojas do Remo e no site da https://tickzi.com.br/eventos/clube-do-remo-x-fluminense-serie-a

Remo x Fluminense se enfrentem em Belém, na próxima quinta-feira (12), às 19h, pela 5ª rodada do Brasileirão da Série A. Os dois clubes chegam buscando a recuperação na temporada, após perdas dos títulos estaduais no último final de semana. Na Série A, o Fluminense ocupa a 5ª colocação com  7 pontos conquistados, já o Remo é o 16º com 2 pontos.

