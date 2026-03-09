Remo faz promoção nos ingressos para jogo contra o Fluminense pela Série A; veja valores Diretoria do Remo decidiu baixar o preço dos ingressos, após a perda do título paraense para o Paysandu Fábio Will 09.03.26 16h33 Leão espera o apoio do Fenômeno Azul diante do Time das Laranjeiras (Thiago Gomes / O Liberal) Após a perda do Parazão, o Remo “vira a chave” e passa a pensar na Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Leão Azul fez promoção e abriu vendas de ingressos para a partida contra o Fluminense-RJ, jogo marcado para a quinta-feira (12), ás 19h, no Mangueirão, válido pela 5ª rodada da elite do futebol nacional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O torcedor do Remo pode comprar os bilhetes em um valor promocional de R$50 a arquibancada, até quarta-feira (11) e a cadeira R$100. Os bilhetes de forma individual custam R$80 e R$160 respectivamente. Outra opção que o torcedor possui são os ingressos duplos, que custam R$120 o setor de arquibancada (direito a dois bilhetes) ou R$240 de cadeiras (também com direito a dos ingressos). Os bilhetes para Remo x Fluminense estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, além da opção online, que pode ser adquirido pelo site da https://tickzi.com.br/eventos/clube-do-remo-x-fluminense-serie-a Já o torcedor do Fluminense, que queira prestigiar a partida, poderá comprar o bilhete no valor único de R$100, para o lado B1 visitante. Os ingressos também estão disponíveis nas Lojas do Remo e no site da https://tickzi.com.br/eventos/clube-do-remo-x-fluminense-serie-a VEJA MAIS Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos' Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão Ex-massagista de Cristiano Ronaldo acompanha final do Parazão em Belém Torcedor português está em Belém para ver o duelo entre Remo e Paysandu, que ocorre neste domingo (8), no Mangueirão Remo x Fluminense se enfrentem em Belém, na próxima quinta-feira (12), às 19h, pela 5ª rodada do Brasileirão da Série A. Os dois clubes chegam buscando a recuperação na temporada, após perdas dos títulos estaduais no último final de semana. Na Série A, o Fluminense ocupa a 5ª colocação com 7 pontos conquistados, já o Remo é o 16º com 2 pontos. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 