Lateral Marcelinho renova contrato com o Remo Na reta final da Série B, o jogador encerrou a temporada em alta, recuperou a confiança e o respaldo da torcida O Liberal 07.12.25 14h54 O Clube do Remo acertou a renovação de contrato do lateral-direito Marcelinho, que seguirá no Baenão para a temporada de 2026. Aos 27 anos, o jogador fez parte da histórica campanha do acesso à Série A em 2025 e disputará a elite do futebol nacional com a camisa azulina. Contratado em dezembro de 2024, Marcelinho atuou em 38 partidas ao longo da última temporada, com dois gols marcados. Na Série B, foi utilizado em 25 jogos, balançou as redes duas vezes e contribuiu ainda com duas assistências, números que o colocaram como participação ativa no sistema ofensivo da equipe. "Feliz em anunciar minha renovação de contrato. No último ano, tivemos grandes desafios e alcançamos objetivos importantes. Agradeço à direção, comissão técnica, companheiros de equipe e à torcida pelo apoio durante toda a caminhada. É uma honra continuar vestindo essa camisa. Agora começa um novo capítulo, com ainda mais foco, trabalho e determinação. Que seja uma temporada de crescimento, conquistas e evolução", disse o jogador. A trajetória do lateral no Remo, no entanto, não foi linear. Vindo da Chapecoense, Marcelinho enfrentou dificuldades de adaptação no início do ano e passou a ser questionado por parte da torcida. Durante a Série B, chegou a ser afastado por três partidas após passar mal no primeiro tempo do jogo contra o Operário-PR, no Mangueirão, pela 11ª rodada. Com dores no peito, foi substituído e submetido a uma bateria de exames, que descartaram problemas clínicos. O diagnóstico apontou uma crise de ansiedade. No período seguinte, perdeu espaço com a chegada de Nathan Santos e passou a ser opção no banco sob o comando de António Oliveira. A retomada veio com a mudança no comando técnico. Com Guto Ferreira, Marcelinho voltou a ganhar minutos, chegou a atuar em funções mais adiantadas, como meia, e se consolidou novamente como alternativa importante tanto na marcação quanto na criação pelas laterais. Na reta final da Série B, o jogador encerrou a temporada em alta, recuperou a confiança e o respaldo da torcida e participou diretamente da campanha que recolocou o Remo na primeira divisão.