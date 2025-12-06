Remo anuncia saída do CEO André Alves Dirigente deixa o clube após um ano e pode atuar futuramente como consultor O Liberal 06.12.25 16h41 André Alves deixa o cargo de CEO do Remo. (Samara Miranda / Ascom Remo) O Clube do Remo anunciou nesta sexta-feira a saída de André Alves do cargo de CEO, função que ele ocupava desde novembro de 2024. A decisão foi confirmada pelo próprio clube, que divulgou uma nota oficial informando o encerramento do vínculo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo André Alves chegou ao Remo no início da temporada e era considerado uma das peças centrais no processo de profissionalização administrativa azulina. Durante sua gestão, implantou novos métodos de trabalho e ajudou a abrir frentes de atuação em diferentes mercados ligados ao futebol. VEJA MAIS Coritiba negocia a contratação de Pedro Rocha, atacante do Remo Contrato do atacante termina no fim deste ano Remo encara o Bragantino para continuar sonhando na Copa São Paulo de Futebol Feminino Júnior Para o Leão, o confronto representa a possibilidade de reorganizar a campanha e chegar à próxima rodada sonhando com a classificação Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores A nota divulgada pelo clube também menciona que há interesse mútuo para que, no futuro, André possa retornar em formato de consultoria, dependendo das demandas do Remo. Nos bastidores, sua passagem é avaliada como positiva, especialmente pelo conhecimento acumulado no setor esportivo. Antes de assumir a função no Baenão, André atuou como CEO do Paysandu, onde teve gestão bem avaliada. Em março deste ano, ele também acumulou o comando executivo da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), cargo que exercia paralelamente. O Remo agradeceu a contribuição do dirigente e desejou sucesso na continuidade de sua carreira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série a 2026 remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Futebol Remo anuncia saída do CEO André Alves Dirigente deixa o clube após um ano e pode atuar futuramente como consultor 06.12.25 16h41 LEOAS! Remo encara o Bragantino para continuar sonhando na Copa São Paulo de Futebol Feminino Júnior Para o Leão, o confronto representa a possibilidade de reorganizar a campanha e chegar à próxima rodada sonhando com a classificação 05.12.25 18h48 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48