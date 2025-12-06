Capa Jornal Amazônia
Remo anuncia saída do CEO André Alves

Dirigente deixa o clube após um ano e pode atuar futuramente como consultor

O Liberal
fonte

André Alves deixa o cargo de CEO do Remo. (Samara Miranda / Ascom Remo)

O Clube do Remo anunciou nesta sexta-feira a saída de André Alves do cargo de CEO, função que ele ocupava desde novembro de 2024. A decisão foi confirmada pelo próprio clube, que divulgou uma nota oficial informando o encerramento do vínculo.

André Alves chegou ao Remo no início da temporada e era considerado uma das peças centrais no processo de profissionalização administrativa azulina. Durante sua gestão, implantou novos métodos de trabalho e ajudou a abrir frentes de atuação em diferentes mercados ligados ao futebol.

A nota divulgada pelo clube também menciona que há interesse mútuo para que, no futuro, André possa retornar em formato de consultoria, dependendo das demandas do Remo. Nos bastidores, sua passagem é avaliada como positiva, especialmente pelo conhecimento acumulado no setor esportivo.

Antes de assumir a função no Baenão, André atuou como CEO do Paysandu, onde teve gestão bem avaliada. Em março deste ano, ele também acumulou o comando executivo da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), cargo que exercia paralelamente.

O Remo agradeceu a contribuição do dirigente e desejou sucesso na continuidade de sua carreira.

