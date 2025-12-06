Futebol: veja quem joga hoje, sábado (06/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Liga Portugal, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 06.12.25 7h00 Leipzig e Eintracht Frankfurt jogarão pela Bundesliga às 14h30 (X/ @RBLeipzig) Os jogos de hoje, neste sábado (06/12), incluem partidas pela Bundesliga, Premier League, La Liga e outras competições internacionais. Às 12h, o Newcastle enfrentará o Burnley pela Premier League. Já às 14h30, o Betis enfrentará o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Stuttgart x Bayern de Munique - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Wolfsburg x Union Berlin - 11h30 - OneFootball Augsburg x Leverkusen - 11h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball Heidenheim x Freiburg - 11h30 - OneFootball Colônia x St. Pauli - 11h30 - OneFootball Leipzig x Eintracht Frankfurt - 14h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Villarreal x Getafe - 10h - ESPN 2 e Disney+ Alavés x Real Sociedad - 12h15 - ESPN 2 e Disney+ Betis x Barcelona - 14h30 - ESPN e Disney+ Athletic Bilbao x Atlético Madrid - 17h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Aston Villa x Arsenal - 09h30 - ESPN e Disney+ Manchester City x Sunderland - 12h - ESPN e Disney+ Tottenham x Brentford - 12h - ESPN 4 e Disney+ Bournemouth x Chelsea - 12h - Disney+ Everton x Nottingham Forest - 12h - Disney+ Newcastle x Burnley - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Leeds x Liverpool - 14h30 - Disney+ Campeonato Italiano Sassuolo x Fiorentina - 11h - Disney+ Inter de Milão x Como - 14h - XSports e Disney+ Verona x Atalanta - 16h45 - ESPN e Disney+ Campeonato Português Santa Clara x Casa Pia - 12h30 - Sem informações AVS SAD x Rio Ave - 15h - Sem informações Famalicão x Braga - 17h30 - ESPN 4 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Stuttgart e Bayern; veja o horário O jogo entre Stuttgart x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 11h30. Onde assistir ao jogo de Betis e Barcelona; veja o horário O jogo entre Real Betis x Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Aston Villa e Arsenal; veja o horário O jogo entre Aston Villa x Arsenal terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 09h30. Onde assistir ao jogo de Famalicão e Braga; veja o horário O jogo entre Famalicão x Braga terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 09h30 - Aston Villa x Arsenal - Premier League 10h - Villarreal x Getafe - La Liga 12h - Manchester City x Sunderland - Premier League 12h - Tottenham x Brentford - Premier League 12h15 - Alavés x Real Sociedad - La Liga 14h30 - Betis x Barcelona - La Liga 16h45 - Verona x Atalanta - Campeonato Italiano 17h30 - Famalicão x Braga - Liga Portugal SporTV 11h30 - Augsburg x Leverkusen - Bundesliga 14h30 - Leipzig x Eintracht Frankfurt - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado. Disney+ 09h30 - Aston Villa x Arsenal - Premier League 10h - Villarreal x Getafe - La Liga 11h - Sassuolo x Fiorentina - Campeonato Italiano 12h - Bournemouth x Chelsea - Premier League 12h - Everton x Nottingham Forest - Premier League 12h - Newcastle x Burnley - Premier League 12h - Manchester City x Sunderland - Premier League 12h - Tottenham x Brentford - Premier League 12h15 - Alavés x Real Sociedad - La Liga 14h - Inter de Milão x Como - Campeonato Italiano 14h30 - Leeds x Liverpool - 14h30 - Disney+ 14h30 - Betis x Barcelona - La Liga 16h45 - Verona x Atalanta - Campeonato Italiano 17h - Athletic Bilbao x Atlético Madrid - La Liga 17h30 - Famalicão x Braga - Liga Portugal Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 11h30 - Stuttgart x Bayern de Munique - Bundesliga 11h30 - Wolfsburg x Union Berlin - Bundesliga 11h30 - Heidenheim x Freiburg - Bundesliga 11h30 - Colônia x St. Pauli - Bundesliga 11h30 - Augsburg x Leverkusen - Bundesliga 14h30 - Leipzig x Eintracht Frankfurt - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Mirassol x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/12) pelo Brasileirão Mirassol e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 06.12.25 17h30 Futebol PMRJ dispersa torcedores do Flamengo com tiros e balas de borracha; vídeo A confusão ocorreu na parte final do AeroFla, evento que reuniu torcedores do Flamengo para incentivar a delegação rubro-negra 06.12.25 17h07 Campeonato Espanhol Ath Bilbao x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/12) por La Liga Athletic Bilbao e Atlético de Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 06.12.25 16h00 Campeonato Alemão Leipzig x Eintracht: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Bundesliga RB Leipzig e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 06.12.25 13h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (06/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Liga Portugal, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 06.12.25 7h00 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34 Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54