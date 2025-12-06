Futebol: veja quem joga hoje, sábado (06/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (06/12), incluem partidas pela Bundesliga, Premier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 12h, o Newcastle enfrentará o Burnley pela Premier League. Já às 14h30, o Betis enfrentará o Barcelona pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Stuttgart x Bayern de Munique - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Wolfsburg x Union Berlin - 11h30 - OneFootball Augsburg x Leverkusen - 11h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball Heidenheim x Freiburg - 11h30 - OneFootball Colônia x St. Pauli - 11h30 - OneFootball Leipzig x Eintracht Frankfurt - 14h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Villarreal x Getafe - 10h - ESPN 2 e Disney+ Alavés x Real Sociedad - 12h15 - ESPN 2 e Disney+ Betis x Barcelona - 14h30 - ESPN e Disney+ Athletic Bilbao x Atlético Madrid - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Aston Villa x Arsenal - 09h30 - ESPN e Disney+ Manchester City x Sunderland - 12h - ESPN e Disney+ Tottenham x Brentford - 12h - ESPN 4 e Disney+ Bournemouth x Chelsea - 12h - Disney+ Everton x Nottingham Forest - 12h - Disney+ Newcastle x Burnley - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Leeds x Liverpool - 14h30 - Disney+

Campeonato Italiano

Sassuolo x Fiorentina - 11h - Disney+ Inter de Milão x Como - 14h - XSports e Disney+ Verona x Atalanta - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Português

Santa Clara x Casa Pia - 12h30 - Sem informações AVS SAD x Rio Ave - 15h - Sem informações Famalicão x Braga - 17h30 - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Stuttgart e Bayern; veja o horário

O jogo entre Stuttgart x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 11h30.

Onde assistir ao jogo de Betis e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Real Betis x Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Aston Villa e Arsenal; veja o horário

O jogo entre Aston Villa x Arsenal terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 09h30.

Onde assistir ao jogo de Famalicão e Braga; veja o horário

O jogo entre Famalicão x Braga terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

09h30 - Aston Villa x Arsenal - Premier League 10h - Villarreal x Getafe - La Liga 12h - Manchester City x Sunderland - Premier League 12h - Tottenham x Brentford - Premier League 12h15 - Alavés x Real Sociedad - La Liga 14h30 - Betis x Barcelona - La Liga 16h45 - Verona x Atalanta - Campeonato Italiano 17h30 - Famalicão x Braga - Liga Portugal

SporTV

11h30 - Augsburg x Leverkusen - Bundesliga 14h30 - Leipzig x Eintracht Frankfurt - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

09h30 - Aston Villa x Arsenal - Premier League 10h - Villarreal x Getafe - La Liga 11h - Sassuolo x Fiorentina - Campeonato Italiano 12h - Bournemouth x Chelsea - Premier League 12h - Everton x Nottingham Forest - Premier League 12h - Newcastle x Burnley - Premier League 12h - Manchester City x Sunderland - Premier League 12h - Tottenham x Brentford - Premier League 12h15 - Alavés x Real Sociedad - La Liga 14h - Inter de Milão x Como - Campeonato Italiano 14h30 - Leeds x Liverpool - 14h30 - Disney+

14h30 - Betis x Barcelona - La Liga 16h45 - Verona x Atalanta - Campeonato Italiano 17h - Athletic Bilbao x Atlético Madrid - La Liga 17h30 - Famalicão x Braga - Liga Portugal

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

11h30 - Stuttgart x Bayern de Munique - Bundesliga 11h30 - Wolfsburg x Union Berlin - Bundesliga 11h30 - Heidenheim x Freiburg - Bundesliga 11h30 - Colônia x St. Pauli - Bundesliga 11h30 - Augsburg x Leverkusen - Bundesliga 14h30 - Leipzig x Eintracht Frankfurt - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.