O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (06/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Liga Portugal, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Leipzig e Eintracht Frankfurt jogarão pela Bundesliga às 14h30 (X/ @RBLeipzig)

Os jogos de hoje, neste sábado (06/12), incluem partidas pela Bundesliga, Premier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 12h, o Newcastle enfrentará o Burnley pela Premier League. Já às 14h30, o Betis enfrentará o Barcelona pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Stuttgart x Bayern de Munique - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Wolfsburg x Union Berlin - 11h30 - OneFootball
  3. Augsburg x Leverkusen - 11h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball
  4. Heidenheim x Freiburg - 11h30 - OneFootball
  5. Colônia x St. Pauli - 11h30 - OneFootball
  6. Leipzig x Eintracht Frankfurt - 14h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Villarreal x Getafe - 10h - ESPN 2 e Disney+
  2. Alavés x Real Sociedad - 12h15 - ESPN 2 e Disney+
  3. Betis x Barcelona - 14h30 - ESPN e Disney+
  4. Athletic Bilbao x Atlético Madrid - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Aston Villa x Arsenal - 09h30 - ESPN e Disney+
  2. Manchester City x Sunderland - 12h - ESPN e Disney+
  3. Tottenham x Brentford - 12h - ESPN 4 e Disney+
  4. Bournemouth x Chelsea - 12h - Disney+
  5. Everton x Nottingham Forest - 12h - Disney+
  6. Newcastle x Burnley - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  7. Leeds x Liverpool - 14h30 - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Sassuolo x Fiorentina - 11h - Disney+
  2. Inter de Milão x Como - 14h - XSports e Disney+
  3. Verona x Atalanta - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Português

  1. Santa Clara x Casa Pia - 12h30 - Sem informações
  2. AVS SAD x Rio Ave - 15h - Sem informações
  3. Famalicão x Braga - 17h30 - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Stuttgart e Bayern; veja o horário

O jogo entre Stuttgart x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 11h30.

Onde assistir ao jogo de Betis e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Real Betis x Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Aston Villa e Arsenal; veja o horário

O jogo entre Aston Villa x Arsenal terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 09h30.

Onde assistir ao jogo de Famalicão e Braga; veja o horário

O jogo entre Famalicão x Braga terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 09h30 - Aston Villa x Arsenal - Premier League
  2. 10h - Villarreal x Getafe - La Liga
  3. 12h - Manchester City x Sunderland - Premier League
  4. 12h - Tottenham x Brentford - Premier League
  5. 12h15 - Alavés x Real Sociedad - La Liga
  6. 14h30 - Betis x Barcelona - La Liga
  7. 16h45 - Verona x Atalanta - Campeonato Italiano
  8. 17h30 - Famalicão x Braga - Liga Portugal

SporTV

  1. 11h30 - Augsburg x Leverkusen - Bundesliga
  2. 14h30 - Leipzig x Eintracht Frankfurt - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

  1. 09h30 - Aston Villa x Arsenal - Premier League
  2. 10h - Villarreal x Getafe - La Liga
  3. 11h - Sassuolo x Fiorentina - Campeonato Italiano
  4. 12h - Bournemouth x Chelsea - Premier League
  5. 12h - Everton x Nottingham Forest - Premier League
  6. 12h - Newcastle x Burnley - Premier League
  7. 12h - Manchester City x Sunderland - Premier League
  8. 12h - Tottenham x Brentford - Premier League
  9. 12h15 - Alavés x Real Sociedad - La Liga
  10. 14h - Inter de Milão x Como - Campeonato Italiano
  11. 14h30 - Leeds x Liverpool - 14h30 - Disney+
  12. 14h30 - Betis x Barcelona - La Liga
  13. 16h45 - Verona x Atalanta - Campeonato Italiano
  14. 17h - Athletic Bilbao x Atlético Madrid - La Liga
  15. 17h30 - Famalicão x Braga - Liga Portugal

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 11h30 - Stuttgart x Bayern de Munique - Bundesliga
  2. 11h30 - Wolfsburg x Union Berlin - Bundesliga
  3. 11h30 - Heidenheim x Freiburg - Bundesliga
  4. 11h30 - Colônia x St. Pauli - Bundesliga
  5. 11h30 - Augsburg x Leverkusen - Bundesliga
  6. 14h30 - Leipzig x Eintracht Frankfurt - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

.
