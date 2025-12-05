PSG x Rennes: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Ligue 1

Paris Saint-Germain x Rennes disputam hoje, sábado (06/12), a 13° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo será realizado às 17h05 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Rennes ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h05 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O PSG é o vice-líder da Ligue 1 e acumula 9 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 27 gols marcados e 12 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Rennes está em 5° lugar com 6 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 24 gols marcados e 18 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 4 vitórias pelo Campeonat Francês.

PSG x Rennes: prováveis escalações

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Barcola e Ousmane Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Rennes: Samba; Jacquet, Ait Boudlal e Brassier; Frankowski, Camara, Rongier, Cissé e Tamari; Lepaul e Embolo. Técnico: Habib Béye.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Rennes

Ligue 1

Local: Parc des Princes, em Paris, França

Data/Horário: 06 de dezembro de 2025, 17h15