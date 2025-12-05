PSG x Rennes: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Rennes jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 05.12.25 16h15 O PSG soma 6 pontos a mais que o Rennes no Campeonato Francês (L. Valroff/ PSG) Paris Saint-Germain x Rennes disputam hoje, sábado (06/12), a 13° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo será realizado às 17h05 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir PSG x Rennes ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h05 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O PSG é o vice-líder da Ligue 1 e acumula 9 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 27 gols marcados e 12 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Rennes está em 5° lugar com 6 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 24 gols marcados e 18 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 4 vitórias pelo Campeonat Francês. VEJA MAIS [[(standard.Article) Futebol: veja quem joga hoje, sábado (06/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo]] [[(standard.Article) Ath Bilbao x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/12) por La Liga]] PSG x Rennes: prováveis escalações PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Barcola e Ousmane Dembélé. Técnico: Luis Enrique. Rennes: Samba; Jacquet, Ait Boudlal e Brassier; Frankowski, Camara, Rongier, Cissé e Tamari; Lepaul e Embolo. Técnico: Habib Béye. FICHA TÉCNICA Paris Saint-Germain x Rennes Ligue 1 Local: Parc des Princes, em Paris, França Data/Horário: 06 de dezembro de 2025, 17h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Rennes Paris Saint-Germain PSG jogos de hoje Ligue 1 campeonato francês COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Francês PSG x Rennes: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Rennes jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 05.12.25 16h15 Campeonato Português Benfica x Sporting: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) pela Liga Portugal Benfica e Sporting jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 05.12.25 16h15 Futebol Veja qual será o grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 Torneio começa no dia 11 de junho. 05.12.25 16h05 Campeonato Espanhol Oviedo x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) por La Liga Real Oviedo e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34