Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes

O técnico Guto Ferreira parece ser carta fora do baralho no Baenão. Segundo apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, treinador e Remo não chegaram a um acordo sobre o novo contrato e a tendência é que o clube vá ao mercado buscar outro nome para o cargo. De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, o favorito para exercer a função na próxima temporada é Cuca, ex-jogador azulino, que dirigiu o Atlético-MG em 2025.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, Cuca é o preferido da alta cúpula azulina para assumir o cargo. O treinador, inclusive, de acordo com o repórter, já foi procurado pelo Leão e tem o projeto proposto pela direção para 2026 em mãos. Partirá dele, agora, prosseguir ou não com as demais tratativas.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com Michel, Cuca não foi o único nome cogitado no Baenão. O executivo de futebol do clube, Marcos Braz, tinha como preferência Renato Gaúcho, treinador que dirigiu o Fluminense no início do ano e levou o Tricolor das Laranjeiras até a semifinal da Copa do Mundo de clubes, no meio do ano. Na "queda de braço" dos bastidores do clube, no entanto, o nome de Cuca venceu.

Histórico como treinador

Cuca é um dos treinadores mais vitoriosos em atividade no Brasil. As primeiras experiências no banco de reservas começaram no final dos anos 90, mas foi na década seguinte que ele começou a treinar alguns dos principais times do Brasil. O técnico já acumula passagens por São Paulo, Grêmio, Flamengo, Botafogo, Santos, Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians e Atlético-MG, clube onde tem maior identificação.

Foi no Galo que Cuca conquistou o principal título da carreira: a Copa Libertadores de 2013 e o Brasileirão de 2021, em duas passagens. Neste intervalo, o treinador também teve uma passagem vitoriosa pelo Palmeiras, onde venceu o Campeonato Brasileiro de 2016.

A última experiência profissional, no entanto, foi apagada. Cuca comandou o Galo em 45 partidas oficiais, com 22 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Ainda dirigiu o time em dois jogos do Torneio da Flórida, empatando ambos (Cruzeiro e Orlando City) por 0 a 0. Foi campeão mineiro em 2025.

Processo por estupro de menor

Cuca e outros três jogadores do Grêmio da década de 80 foram condenados pelo estupro de uma garota de 13 anos, quando faziam com a equipe uma excursão de jogos na Suíça. Segundo a investigação, em 1987, a jovem se dirigiu com amigos ao quarto dos jogadores do Grêmio. Os atletas, então, a puxaram para dentro e a abusaram.

Os quatro ficaram cerca de um mês presos antes de voltarem ao Brasil. O julgamento aconteceu só dois anos depois. Cuca, Eduardo e Henrique foram condenados a 15 meses de prisão por atentado ao pudor com uso de violência. Fernando foi absolvido da acusação de atentado ao pudor e condenado por estar envolvido no ato de violência. Cuca sempre negou a acusação e nunca cumpriu um ano sequer da pena.

Em abril de 2023, a diretora dos Arquivos do Estado do Cantão de Berna, capital da Suíça, Barbara Studer, confirmou que o processo indicava que havia sêmen de Cuca no corpo da adolescente de 13 anos, vítima em 1987.

No entanto, em janeiro de 2024, o Tribunal Regional de Berna-Mittelland, na Suíça, tornou pública a decisão em que anulou o caso contra Cuca.