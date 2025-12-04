Interesse por Pedro Rocha esfria após punições da FIFA atingirem São Paulo e Corinthians Punições por dívidas antigas atrapalham negociações e deixam futuro do atacante em aberto para 2026 O Liberal 04.12.25 15h46 Pedro Rocha fez uma temporada espetacular e despertou interesse de grandes clubes do país. (Igor Mota / O Liberal) O interesse do São Paulo no atacante Pedro Rocha sofreu um duro golpe, que pode, praticamente, encerrar as pretensões do tricolor no artilheiro da Série B deste ano. Nos últimos dias, o clube recebeu um transfer ban da FIFA e está impedido de realizar a contratação de novos jogadores. A punição acontece pelo Tricolor não pagar a comissão a um dos ex-empresários do atacante Jonathan Calleri, que é representado atualmente pela empresa AIS Football. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O argentino voltou ao São Paulo em 2021, e o agente responsável por sua carreira naquele período afirma jamais ter recebido os valores acordados pela intermediação da negociação. A FIFA publicou a punição em seu site oficial, determinando que ela seguirá ativa até que o clube comprove ter chegado a um acordo com o empresário. A diretoria tricolor já conduz conversas para tentar resolver a situação antes da abertura do mercado de transferências para 2026. VEJA MAIS Corinthians mira contratação de Pedro Rocha, artilheiro da Série B pelo Remo Artilheiro do Leão ficará livre no mercado no dia 30 de dezembro Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número Remo volta a celebrar um artilheiro nacional com a temporada decisiva de Pedro Rocha Atacante marca 15 gols, lidera o acesso e se torna o primeiro goleador nacional azulino em 40 anos O Corinthians, outro clube interessado em Pedro Rocha, vive situação semelhante. A equipe também foi alvo de um transfer ban e está impedida de registrar reforços devido a uma dívida com o Santos Laguna, do México, referente ao acerto pela compra de Félix Torres. Os dois rivais chegaram a demonstrar interesse no atacante de 31 anos na janela de setembro. Na ocasião, o Remo pediu R$ 3 milhões para liberá-lo, e ambos optaram por aguardar o término do contrato, válido até 31 de dezembro. Contratado para a temporada de 2025, Pedro Rocha rapidamente se tornou peça-chave no Remo. Fechou a Série B como artilheiro, com 15 gols, e acumulou 19 na temporada, além de conquistar o título do Campeonato Paraense. Antes de chegar ao clube azulino, o atacante passou por Grêmio, Spartak Moscou-RUS, Cruzeiro, Flamengo, Athletico-PR, Fortaleza e Criciúma. Enquanto o contrato do jogador não termina, o Remo segue conversando com o staff do atleta para tentar negociar uma renovação de contrato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo pedro rocha são paulo corinthians futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Com Guto Ferreira, Remo teve desempenho de campeão na reta final da Série B Técnico transformou time em candidato ao acesso na reta final, somou 76,6% dos pontos e superou, em aproveitamento, os trabalhos de Daniel Paulista e António Oliveira. 04.12.25 20h03 Futebol Interesse por Pedro Rocha esfria após punições da FIFA atingirem São Paulo e Corinthians Punições por dívidas antigas atrapalham negociações e deixam futuro do atacante em aberto para 2026 04.12.25 15h46 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo 04.12.25 11h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Fórmula 1 F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força 04.12.25 23h13 Brasileirão Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances 04.12.25 22h08 Troca de Leões Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin 27.06.25 13h38 VEM AÍ? Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025 23.05.25 20h37