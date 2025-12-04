Interesse por Pedro Rocha esfria após punições da FIFA atingirem São Paulo e Corinthians

O interesse do São Paulo no atacante Pedro Rocha sofreu um duro golpe, que pode, praticamente, encerrar as pretensões do tricolor no artilheiro da Série B deste ano. Nos últimos dias, o clube recebeu um transfer ban da FIFA e está impedido de realizar a contratação de novos jogadores. A punição acontece pelo Tricolor não pagar a comissão a um dos ex-empresários do atacante Jonathan Calleri, que é representado atualmente pela empresa AIS Football.

O argentino voltou ao São Paulo em 2021, e o agente responsável por sua carreira naquele período afirma jamais ter recebido os valores acordados pela intermediação da negociação. A FIFA publicou a punição em seu site oficial, determinando que ela seguirá ativa até que o clube comprove ter chegado a um acordo com o empresário. A diretoria tricolor já conduz conversas para tentar resolver a situação antes da abertura do mercado de transferências para 2026.

O Corinthians, outro clube interessado em Pedro Rocha, vive situação semelhante. A equipe também foi alvo de um transfer ban e está impedida de registrar reforços devido a uma dívida com o Santos Laguna, do México, referente ao acerto pela compra de Félix Torres. Os dois rivais chegaram a demonstrar interesse no atacante de 31 anos na janela de setembro. Na ocasião, o Remo pediu R$ 3 milhões para liberá-lo, e ambos optaram por aguardar o término do contrato, válido até 31 de dezembro.

Contratado para a temporada de 2025, Pedro Rocha rapidamente se tornou peça-chave no Remo. Fechou a Série B como artilheiro, com 15 gols, e acumulou 19 na temporada, além de conquistar o título do Campeonato Paraense. Antes de chegar ao clube azulino, o atacante passou por Grêmio, Spartak Moscou-RUS, Cruzeiro, Flamengo, Athletico-PR, Fortaleza e Criciúma. Enquanto o contrato do jogador não termina, o Remo segue conversando com o staff do atleta para tentar negociar uma renovação de contrato.