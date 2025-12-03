Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva O Liberal 03.12.25 20h04 João e seu pai, Everton (Arquivo Pessoal) O Clube do Remo recebeu, nesta terça-feira (03), na sede social da avenida Nazaré, o pai Everton Luís e o filho, João, que viralizaram durante o histórico jogo do acesso azulino à Série A. O clube divulgou imagens do encontro, que contou com a presença do presidente Tonhão. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva contra o Goiás, na última rodada da Série B. Mesmo ferido no rosto e sentindo dor, ele decidiu seguir para o estádio para não decepcionar o menino, torcedor fanático. “No momento que eu fui descer do ônibus, o rapaz me bateu de moto. Eu voei para cima e caí de cara no chão”, contou. Ele recebeu atendimento inicial no estádio e depois subiu para a arquibancada, onde a cena do pai machucado e do filho vibrando com o jogo chamou atenção de torcedores e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Na visita ao clube, Everton lembrou o sacrifício que fez para realizar o sonho do filho. “A dor que eu tava sentindo era muita, ainda mais que peguei sol e chuva na cara, mas mesmo assim eu continuei, pelo meu filho, porque era a felicidade dele naquele momento”, afirmou. O presidente Tonhão destacou a simbologia da história no momento do acesso. “A alegria que ele sentiu no final coroou a dor que ele sentiu naquele momento, então acho que valeu a pena ele superar aquele momento difícil pra ver o acesso à Série A”, disse. Durante a passagem pela sede, pai e filho receberam camisas, tiraram fotos e foram homenageados pelo clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04 FUTEBOL Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina 03.12.25 16h02 Futebol Denúncia aponta falhas graves em peneira do Remo e caso é levado ao Ministério Público; clube nega A denúncia formalizada aponta que os atletas teriam ficado sem água para beber, sem assistência médica preventiva e expostos a treinos em horário insalubre; além disso, a instituição teria desrespeitado os prazos dados para a divulgação dos resultados 03.12.25 15h50 Futebol Remo não deve anunciar reforços até o início da próxima semana, afirma Braz Segundo o dirigente, primeiros anúncios azulinos devem ocorrer na terça-feira (9), dias após o final da Série A 2025. 03.12.25 15h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04