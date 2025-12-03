Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso

O Clube do Remo recebeu, nesta terça-feira (03), na sede social da avenida Nazaré, o pai Everton Luís e o filho, João, que viralizaram durante o histórico jogo do acesso azulino à Série A. O clube divulgou imagens do encontro, que contou com a presença do presidente Tonhão.

Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva contra o Goiás, na última rodada da Série B. Mesmo ferido no rosto e sentindo dor, ele decidiu seguir para o estádio para não decepcionar o menino, torcedor fanático.

“No momento que eu fui descer do ônibus, o rapaz me bateu de moto. Eu voei para cima e caí de cara no chão”, contou. Ele recebeu atendimento inicial no estádio e depois subiu para a arquibancada, onde a cena do pai machucado e do filho vibrando com o jogo chamou atenção de torcedores e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Na visita ao clube, Everton lembrou o sacrifício que fez para realizar o sonho do filho.

“A dor que eu tava sentindo era muita, ainda mais que peguei sol e chuva na cara, mas mesmo assim eu continuei, pelo meu filho, porque era a felicidade dele naquele momento”, afirmou.

O presidente Tonhão destacou a simbologia da história no momento do acesso. “A alegria que ele sentiu no final coroou a dor que ele sentiu naquele momento, então acho que valeu a pena ele superar aquele momento difícil pra ver o acesso à Série A”, disse.

Durante a passagem pela sede, pai e filho receberam camisas, tiraram fotos e foram homenageados pelo clube.