Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Denúncia aponta falhas graves em peneira do Remo e caso é levado ao Ministério Público; clube nega

A denúncia formalizada aponta que os atletas teriam ficado sem água para beber, sem assistência médica preventiva e expostos a treinos em horário insalubre; além disso, a instituição teria desrespeitado os prazos dados para a divulgação dos resultados

O Liberal
fonte

A peneira foi realizada entre os dias 21 e 23 de novembro. (Sandro Galtran / Ascom Remo)

Uma denúncia protocolada no dia 1º de dezembro de 2025 aponta possíveis irregularidades e riscos à segurança de participantes durante a peneira promovida pelo Clube do Remo entre os dias 21 e 23 de novembro, no estádio do Pinheirense, em Icoaraci. O documento foi apresentado ao Ministério Público do Pará e ao Procon por Lucas Fabiano Feitosa Barbosa, que é primo de um dos atletas inscritos e afirma ter testemunhado falta de estrutura, desorganização e possíveis práticas abusivas ao longo do processo destinado a crianças e adolescentes, além do descumprimento dos prazos para informar o resultado.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo o denunciante, nos dias 21 e 22 de novembro, as avaliações reuniram mais de 300 jovens das categorias masculinas, estendendo-se da manhã até o início da tarde. Ele relata que a estrutura oferecida pelo clube não possuía o mínimo desejável. “A peneira estava marcada para as 8h, mas só começou depois das 9h. O sub-20 saiu de lá às 15h. Além disso, na maior parte do dia não tinha sequer água para os garotos, nem qualquer tipo de auxílio. O pior de tudo foi que colocaram as crianças para jogar partidas de 15 a 30 minutos no sol do meio-dia”, recorda.

VEJA MAIS

image Remo abre inscrições para peneira das categorias de base; veja como participar
As inscrições devem ser realizadas presencialmente na secretaria da sede social do clube, localizada na Avenida Nazaré

image Peneira e cirurgia: Joia do Remo, lateral Kadu pensou em parar de jogar e hoje vive um sonho
Aos 19 anos, jogador já estreou pelo profissional e renovou contrato na última semana.

image Futebol: Em Belém, site de peneira utiliza escudo da FPF e instituição alerta que é 'golpe'
Diretor jurídico da FPF alou sobre o caso e informou que a FPF busca providências policiais

O relato também descreve que, no dia 23 de novembro, quando o processo foi voltado ao time feminino, a situação teria se agravado. De acordo com a denúncia, a empresa envolvida na organização e patrocínio do evento teria vendido kits obrigatórios de segurança, alimentação e uniformes. Apesar disso, atletas teriam esperado cerca de sete horas sob forte calor, sem água adequada, sem informações claras e em condições consideradas insuficientes para o atendimento das participantes. Ele afirma que houve “descaso e risco físico, especialmente para menores de idade”, além de ausência de controle de fluxo e de acompanhamento básico.

Na página do clube em uma rede social, é possível ver que, em algumas publicações que anunciam a peneira, muitos parentes cobram um posicionamento acerca da divulgação dos resultados. Outros acusam o clube de negligenciar a escolha de atletas, entre outras críticas.

Veja:

Cobrança Peneira Remo

Outro ponto levantado envolve a falta de transparência. Lucas afirma que o Remo não divulgou critérios objetivos de avaliação, etapas da peneira ou resultados oficiais. Inicialmente, o clube teria informado aos pais que o resultado sairia no dia 24, mas, ao chegar a data prometida, nada foi publicado. Diante disso, o denunciante foi até a sede e recebeu apenas uma nova previsão, que desde então não foi cumprida. “Depois do dia 24, disseram que seria até o dia 26. Desde então eles dizem o mesmo: ‘tenha calma e aguarde ser publicado’”.

No documento entregue ao Ministério Público, o denunciante aponta possíveis violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ao Código de Defesa do Consumidor e a normas de eventos esportivos. Ele solicita que o Ministério Público investigue o caso e adote medidas preventivas para evitar que episódios semelhantes se repitam em peneiras ou avaliações esportivas envolvendo menores de idade.

A reportagem procurou o Ministério Público do Pará, que enviou a seguinte nota:

O Ministério Público do Estado do Pará informa que o caso ainda será distribuído às Promotorias de Justiça competentes.

 

O Clube do Remo também se manifestou através de um comunicado enviado à redação de O Liberal. Veja:

O Clube do Remo nega essas denúncias e esclarece ao público em geral que foi montada uma grande estrutura para atender todos os inscritos. Entre os profissionais da saúde trabalharam um médico e um enfermeiro.

O Clube informa ainda que em nenhum momento faltou água para os atletas, que foram organizados em uma arquibancada coberta e orientados por uma comissão de profissionais experientes no futebol paraense.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

peneirada azulina

futebol de base

clube do remo

futebol paraense

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

AMOR AO LEÃO

Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso

Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva

03.12.25 20h04

FUTEBOL

Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu

Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina

03.12.25 16h02

Futebol

Denúncia aponta falhas graves em peneira do Remo e caso é levado ao Ministério Público; clube nega

A denúncia formalizada aponta que os atletas teriam ficado sem água para beber, sem assistência médica preventiva e expostos a treinos em horário insalubre; além disso, a instituição teria desrespeitado os prazos dados para a divulgação dos resultados

03.12.25 15h50

Futebol

Remo não deve anunciar reforços até o início da próxima semana, afirma Braz

Segundo o dirigente, primeiros anúncios azulinos devem ocorrer na terça-feira (9), dias após o final da Série A 2025.

03.12.25 15h07

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’

Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 

04.12.25 8h00

CAMPEÃO BRASILEIRO

Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025

O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo

04.12.25 0h29

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira

04.12.25 7h00

AMOR AO LEÃO

Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso

Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva

03.12.25 20h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda