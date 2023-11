Futebol: Em Belém, site de peneira utiliza escudo da FPF e instituição alerta que é 'golpe'

O sonho em ser jogador de futebol, em atuar em grandes clubes é sempre presente em crianças e jovens, porém, os pais e responsáveis dos jovens precisam ficar atentos a possíveis golpes. A Federação Paraense de Futebol (FPF) informou que um site denominado “FutebolPeneiraPa” está utilizando o escudo da FPF de forma indevida e cobrando para jovens realizarem peneira. De acordo com FPF essa prática é um golpe.

A equipe de O Liberal conversou com o diretor jurídico da FPF, André Cavalcante, que informou que a instituição está buscando responsabilizar quem está realizando esse golpe e lamenta que pessoas utilizem do sonho de jovens e crianças para benefícios próprios.

"Estão usando indevidamente o escudo da FPF e estamos adotando as providências policiais pertinentes, pois, precisamos descobrir os responsáveis. Temos que buscar o responsável, quem registrou [o site]. [A atitude é] de total má-fé. Primeiro porque usa o escudo e nome da Federação sem nenhuma autorização e segundo porque, sendo visivelmente um golpe, mexe com a esperança de quem vê no futebol uma forma de ascensão social, de melhoria de vida", disse, o diretor da FPF.

O site “FutebolPeneiraPa” informa que a peneira será realizada no Mangueirão, sem data e horário previsto, com jovens entre 14 e 24 anos e com o valor de R$60. O site utiliza os escudos da FPF e também da Federação Paulista de Futebol, Federação Pernambucana, além da Federação Mineira.

Em nota a FPF informa que essa prática foi utilizada em outros estados e que não realiza peneiras. A instituição informa que tomará as providências legais.

“A Federação Paraense de Futebol, na manhã desta segunda-feira, 06.11.2023, tomou conhecimento que um site denominado “futebolpeneirapara” está utilizando o escudo e o nome da entidade para promover uma suposta “peneira”, inclusive cobrando valores para inscrições. A FPF informa que não autorizou a utilização de seus símbolos ou realizada “peneiras”, reputando tal iniciativa como má-fé por parte dos responsáveis. Trata-se de um golpe já identificado em outras Federações. As providencias legais já estão sendo adotadas pela Diretoria Jurídica da entidade”.