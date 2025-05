Cruzeiro x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/05) pelo Brasileirão

Cruzeiro x Flamengo disputam hoje, domingo (04/05), a 7° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo permanece invicto no Brasileirão e soma um total de 4 vitórias, 2 empates, 15 gols marcados e apenas 2 gols sofridos.

Já o Cruzeiro acumula no Campeonato Brasileiro 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 6 gols sofridos.

Cruzeiro x Flamengo: prováveis escalações

Cruzeiro: Anderson; William, Neris, Zé Ivaldo, Marlon; Lucas Silva, Ramiro, Matheus Pereira; Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Kaio Jorge.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz, Luiz Araújo; Michael, Bruno Henrique, Juninho.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Flamengo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 04 de maio de 2025, 18h30