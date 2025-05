“Fomos penalizados”, diz Luizinho Lopes após nova derrota do Paysandu

Pressionado no cargo após mais uma derrota na Série B e com uma sequência negativa de nove jogos sem vitórias, o técnico Luizinho Lopes concedeu uma breve entrevista coletiva, na qual tentou explicar o revés do Paysandu por 1 a 0 para o Volta Redonda-RJ.

TEM QUE ESTAR ATENTO!

“Enquanto a bola estiver rolando e o juiz não apitar o final da partida, você tem que estar atento até o último segundo. Assim, nós fomos coroados contra o Goiás e, hoje, fomos penalizados no último segundo.”

TOMADA DE DECISÃO

“Naturalmente, se a gente passa essa quantidade de jogos sem vencer, é porque está faltando alguma coisa. Isso passa por tomadas de decisão, mas não só isso. Num contexto geral, temos que nos ajustar melhor. Eu também preciso, talvez, organizar melhor a equipe dentro de campo para que os jogadores possam tomar decisões mais acertadas.”

PRÓXIMO JOGO

O próximo compromisso do Paysandu será contra o maior rival, o Clube do Remo, pelo jogo de ida da final do Parazão 2025. A bola rola às 21h, na quarta-feira (7).