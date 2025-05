Operário x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/05) pela Série B

Operário (PR) x América (MG) disputam hoje, domingo (04/05), a 6° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 20h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Operário PR x América-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O América Mineiro soma na Série B um total de 9 pontos, 3 vitórias, 2 derrotas, 5 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Operário Ferroviário acumula 4 pontos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 3 gols marcados e 6 gols sofridos.

Operário-PR x América MG: prováveis escalações

Operário: Elias; Diogo Mateus (Thales Oleques), Allan Godói, Joseph e Gabriel Feliciano; Jacy, Fransérgio e Boschilia; Allano, Rodrigo Rodrigues e Mingotti.

América: Matheus Mendes; Júlio, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Cauan Barros (Kauã Diniz), Miguelito e Miqueias; Figueiredo, Fabinho e Willian Bigode.

FICHA TÉCNICA

Operário Ferroviário x América Mineiro

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data/Horário: 04 de maio de 2025, 20h30