Paysandu encaminha contratação de meio-campista do Coritiba-PR, diz jornalista

O Paysandu encaminha a contratação do meia Geovane Meurer, atualmente no Coritiba-PR. A negociação foi divulgada pelo jornalista Rogério Scarione, da imprensa paranaense. Natural de Paranavaí (PR), o atleta de 23 anos deve chegar ao Papão da Curuzu por empréstimo até o final da temporada, com contrato vigente no Coxa até dezembro de 2026.

Em 2025, o atleta participou de sete partidas, sendo apenas uma delas pela Série B — as demais pelo Campeonato Paranaense. Durante esse período, marcou um gol e distribuiu uma assistência, mas sofreu com a falta de oportunidades no time principal do Coxa.

VEJA MAIS

Formado nas categorias de base do Grêmio-RS e do Coritiba, Meurer teve somente uma experiência profissional fora do Coxa. Em 2023, foi emprestado ao Pouso Alegre-MG, onde atuou em 13 jogos da Série C, com um total de 21 partidas na temporada e três gols marcados. Um desses gols foi justamente contra o Paysandu, na 18ª rodada da Terceirona, em duelo vencido pelo time paraense por 2 a 1.

Paralelamente às negociações por reforços, a diretoria do Paysandu trabalha para quitar a dívida com o Torreense, de Portugal, que resultou no transfer ban aplicado pela Fifa. O presidente do clube, Roger Aguilera, confirmou que metade do valor devido pelo lateral Kefel já foi paga, e o restante deve ser quitado ainda nesta semana, o que permitirá ao Papão regularizar sua situação e ampliar o elenco para a sequência da Série B.

Caso o empréstimo de Geovane Meurer seja concretizado, ele disputará posição no meio-campo com jogadores como Denner, Ronaldo Henrique, Wendel Júnior, Anderson Leite, André Lima, Matheus Vargas e Dudu Vieira. Além do meia, o Papão também está de olho na contratação do lateral-esquerdo Dalbert, de 31 anos, atualmente no Sport-PE, visando fortalecer a equipe para a segunda metade da temporada.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)