Paysandu tem 'duas pedreiras' fora de casa e zagueiro Novillo garante: 'Preparados para vencer'

Depois de empatar por 2 a 2 com o Atlético Goianiense, no último sábado (12), na Curuzu, o Paysandu virou a chave e já mira a sequência longe de casa nas próximas duas rodadas da Série B. O time bicolor enfrenta o líder Coritiba, no Couto Pereira, no próximo sábado (19), e, na sequência, no dia 23, encara o lanterna Amazonas, em Manaus. A ordem no elenco comandado por Claudinei Oliveira é clara: pensar jogo a jogo e manter o foco para seguir na luta contra o rebaixamento.

Apesar de estar há cinco partidas invicto – com três vitórias e dois empates –, o Paysandu segue enfiado dentro da zona da degola praticamente desde o início do campeonato. Com 15 pontos, o time ocupa a 18ª colocação, três a menos que a Ferroviária, primeira equipe fora do Z4. A disputa na parte de baixo da tabela está acirrada: Botafogo-SP, Athletic, Operário e a própria Ferroviária têm 18 pontos. Volta Redonda (15) e Amazonas (14) completam o Z4, junto com o Papão. A diferença entre o 14º e o 20º é de apenas quatro pontos.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (15), o zagueiro Joaquín Novillo reconheceu a dificuldade da tabela, mas garantiu que o elenco está preparado para encarar os desafios.

“Sabemos da posição que está o rival, mas vamos fazer nosso trabalho, sem se importar que eles estejam em primeiro ou que não tenham sofrido gols nos últimos dez jogos. Vamos focar em nosso trabalho e tratar de trazer os três pontos”, afirmou o argentino, sobre o duelo contra o Coritiba.

Sobre a permanência na zona de rebaixamento, Novillo foi direto.

“Incomoda, mas para seguir trabalhando mais. É um incômodo doloroso, mas que serve para fazer mais, para perceber que o que estamos fazendo não está alcançando, então precisamos de mais”, disse Novillo.

Contratado no início do ano, o defensor tem sido acionado com frequência por Claudinei e demonstra confiança no potencial da equipe, mesmo diante de uma sequência considerada complicada.

“Vai ser difícil, mas estamos preparados para ir a Coritiba e ganhar e depois ir a Amazonas e ganhar. Estamos preparados para isso”, reforçou.

Diante de uma briga ponto a ponto na parte de baixo da tabela, o Paysandu sabe que qualquer deslize pode custar caro. Novillo resume a mentalidade do elenco em poucas palavras: “Há que pensar partida a partida, primeiro Coritiba, depois partida a partida”.