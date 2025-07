Após perder espaço no elenco, lateral rescinde contrato com o Paysandu

O ciclo do lateral-esquerdo Kevyn no Paysandu chegou ao fim. O clube anunciou, nesta terça-feira (15), que chegou a um acordo com o jogador para a rescisão contratual. Aos 27 anos, o atleta deixa a Curuzu após pouco mais de um ano e meio no clube, período em que acumulou 71 partidas, quatro gols marcados e quatro títulos conquistados com a camisa bicolor.

Kevyn teve papel importante na campanha do acesso à Série B, em 2023, sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. Com atuações seguras e participação ofensiva, chegou a ser considerado titular absoluto da lateral esquerda. No entanto, 2024 foi um ano diferente para o jogador.

Entre lesões e opções técnicas, Kevyn disputou apenas 11 jogos na atual temporada. Fora dos planos do técnico Claudinei Oliveira, que assumiu o comando da equipe em abril, o defensor perdeu espaço e passou a ser figura frequente fora até mesmo da lista de relacionados. O clube e o atleta decidiram, então, pela rescisão em comum acordo.

Em nota, o Paysandu agradeceu ao jogador pelos serviços prestados e desejou sucesso na sequência da carreira. O destino do lateral ainda não foi revelado.