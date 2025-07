Suspenso por excesso de cartões, Rossi desfalca o Paysandu e ganha tempo para tratar fibrose

O Paysandu terá um importante desfalque para o confronto diante do Coritiba-PR, válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Rossi está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético-GO. O duelo será neste sábado (19), às 18h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Curiosamente, o cartão que tirou Rossi da partida veio após sua substituição, quando o jogador foi advertido por reclamação ainda no banco de reservas. A ausência do artilheiro da equipe na temporada representa uma baixa significativa para o sistema ofensivo bicolor, obrigando o técnico Claudinei Oliveira a buscar alternativas.

Entre as opções disponíveis estão Vinni Faria e Maurício Garcez, além de nomes que correm por fora, como Marcelinho — que entrou durante o jogo contra o Atlético-GO —, além de Edinho, Wendel Junior, Diogo Oliveira e Petterson.

VEJA MAIS

Durante a semana, o elenco do Paysandu segue em preparação em Belém. A delegação embarca para a capital paranaense na manhã de sexta-feira. Até lá, Claudinei analisa as melhores combinações para montar o ataque em um jogo decisivo: a equipe busca escapar da zona de rebaixamento, onde ocupa atualmente a 18ª colocação, com 15 pontos.

Apesar do impacto da suspensão, a ausência de Rossi tem um fator atenuante. O atacante não vem atuando os 90 minutos nas últimas partidas e, inclusive, ficou de fora das duas rodadas anteriores ao duelo contra o Atlético-GO. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o jogador tem enfrentado um quadro de fibrose óssea, o que tem gerado desconfortos físicos e limitado sua participação.

Do outro lado, o Coritiba chega embalado e tenta manter a boa fase. Com 33 pontos em 16 jogos, o Coxa ocupa o topo da tabela e joga em casa para seguir firme na briga pelo acesso.