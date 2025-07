Edílson volta após um mês fora e valoriza ponto do Paysandu em casa: 'Pegamos a melhor equipe'

Depois de um mês afastado por lesão, o lateral-direito Edílson voltou a vestir a camisa do Paysandu no empate por 2 a 2 com o Atlético Goianiense, no último sábado (12), na Curuzu, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. Em entrevista nesta segunda-feira (14), na reapresentação do elenco, o jogador de 30 anos celebrou seu retorno e considerou o adversário como o mais qualificado enfrentado pelo Papão até aqui na competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"A meu ver, a gente pegou a melhor equipe até hoje. Uma equipe muito bem treinada, entrosada, com jogadores de muita velocidade pelos lados, e a gente fez um bom jogo", avaliou o camisa 2, que entrou aos 30 minutos do segundo tempo no lugar de Bryan Borges.

O resultado, apesar de ser um empate dentro de casa, foi considerado positivo por Edílson. O time segue invicto sob o comando de Claudinei Oliveira, com cinco jogos sem derrota (três vitórias e dois empates), e se manteve em ascensão na tabela, com 15 pontos, na 18ª colocação, a três pontos da Ferroviária, primeiro time fora do Z4.

VEJA MAIS

"No geral, foi um bom resultado, porque nós mantivemos nossa invencibilidade e somamos pontos. Pelos tropeços que tivemos no início, estamos pagando um pouco caro hoje, mas é não olhar pra isso. É olhar pra nossa sequência agora. Estamos num caminho bom", destacou.

Pior Momento

Edílson não esconde que o período fora foi um dos momentos mais difíceis desde que chegou ao Paysandu, há duas temporadas. Ele se machucou na goleada sofrida para o Bahia, pela Copa do Brasil, ainda em maio, e acabou agravando a lesão ao voltar antes do tempo ideal para atuar contra o Cuiabá.

"Foi o momento mais complicado meu até agora. Estávamos numa sequência de jogos muito grande e precisávamos de alguns sacrifícios. O professor, junto com a comissão técnica, foi muito bem em falar pra eu recuperar o maior tempo possível pra voltar 100%, e hoje estou apto pra ajudar a equipe", disse.

Próximos Desafios

Agora, o Paysandu terá dois desafios seguidos longe de casa. O primeiro é contra o líder Coritiba, no sábado (19), no Couto Pereira. Em seguida, o time viaja até Manaus para enfrentar o Amazonas, na quarta-feira (23), no Carlos Zamith.

"Serão dois jogos difíceis, contra dois grandes adversários, mas a gente está preparado pra isso. Focar primeiro no Coritiba e depois no Amazonas, e com a graça de Deus trazer os pontos pra Belém", finalizou.