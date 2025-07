Fora de casa, Paysandu encara o Coritiba de olho na quebra de tabu histórico; entenda

Após empatar em casa com o Atlético-GO e desperdiçar a chance de sair da zona de rebaixamento da Série B, o Paysandu terá uma missão indigesta fora de casa: encarar o Coritiba, simplesmente o líder da competição — adversário que os bicolores jamais venceram atuando como visitantes. Ao todo, foram nove confrontos na casa do Coxa, com sete vitórias dos paranaenses e dois empates.

No histórico geral entre as equipes, já são 22 duelos, com 11 vitórias do Coritiba, sete empates e apenas quatro triunfos do Paysandu. Quando se observa o desempenho do Coxa como mandante desde o primeiro encontro, em 1973, o cenário se agrava ainda mais: foram quatro vitórias do time paranaense sobre o Papão em seus domínios.

Por outro lado, ao analisar o retrospecto mais recente, o Paysandu mostra sinais de reação. Nos últimos quatro confrontos, todos pela Série B, o Papão venceu uma partida em casa, perdeu outra fora e empatou duas, o que revela um equilíbrio animador.

O grande desafio, no entanto, está no momento atual vivido por cada equipe na competição. O Coritiba lidera a Série B com 33 pontos, sustentando uma campanha sólida: 10 vitórias, três empates e três derrotas. Mais que o dobro da pontuação dos bicolores, que seguem na 18ª colocação, com 15 pontos e apenas três vitórias. Jogando em casa, o Coxa venceu seis dos sete jogos que disputou, sofreu apenas um gol e marcou 10.

Em resumo, o Paysandu encara um confronto complicado fora de casa, com a pressão de vencer para não se afundar ainda mais no meio da zona de rebaixamento. Isso é um incômodo que já começa a pesar sobre os bicolores, apesar da chegada do técnico Claudinei Oliveira, que segue invicto desde que assumiu o comando em Belém.