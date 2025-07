Contra a Chapecoense, técnico do Remo valoriza empate, mas vê falhas: 'Foi um 1º tempo muito fraco'

O Remo arrancou um empate diante da Chapecoense-SC, na noite do último domingo (13), em Chapecó. O time azulino perdia por 1 a 0 quando Luan Martins, aos 50 minutos do segundo tempo, marcou de cabeça para evitar a derrota. Após o jogo, o treinador António Oliveira falou sobre a partida, destacou que não gostou do desempenho da equipe, mas valorizou o ponto conquistado fora de casa.

"Eu diria que hoje ganhamos um ponto, ao contrário do último jogo em casa, em que perdemos dois", afirmou o técnico do Leão Azul. "Acho que foi um primeiro tempo muito fraco do Remo. Do ponto de vista defensivo, tivemos muita dificuldade para controlar o jogo exterior e interior do adversário. Não fomos uma equipe compacta. Mesmo com bolas descobertas, o bloco estava muito alto, o que permitiu ao adversário explorar e atacar melhor. Tivemos algumas dificuldades nessas situações nos primeiros 15 minutos", analisou António.

Além disso, Oliveira ressaltou a atuação do goleiro Marcelo Rangel, que, segundo ele, salvou a equipe em alguns momentos da partida. O treinador ainda apontou que, apesar da melhora no desempenho, faltou qualidade.

"É evidente que ele está lá para isso, mas nós queremos evitar que ele trabalhe tanto. Nesse aspecto, o Marcelo nos salvou em duas ou três situações em que o adversário conseguiu nos agredir. Depois, equilibramos um pouco, mas nunca tivemos grande critério com a bola. Após a saída do Marrony, ainda ficamos um pouco mais limitados, porque ele realmente era um jogador que estava conseguindo explorar os espaços", afirmou.

"A segunda parte começa com um gol do adversário. Parece que precisamos sofrer para depois reagir", completou António, que também reclamou do tempo de bola parada.

"Depois viemos para o jogo e, praticamente, não houve mais partida. Foi algo que, no final, comentei com o juiz, mas tudo bem. Ser árbitro não é fácil, é um trabalho desafiador. O adversário conseguiu a vantagem e depois praticamente não houve jogo. Houve um ou dois momentos com jogadores no chão por quatro minutos. Infelizmente, um deles teve uma lesão que talvez seja grave, e desejo melhoras. Mas nós temos que, acima de tudo, valorizar o espetáculo e a competição", declarou o treinador.

Com o empate, o Remo chegou a 25 pontos e assumiu, provisoriamente, a quarta posição na tabela. O time azulino agora aguarda o resultado entre Avaí-SC e Athletic-MG para confirmar sua colocação. Em caso de vitória ou empate do Leão da Ilha, o Leão Azul retorna à quinta colocação.