Com duas mudanças, Remo está escalado para encarar a Chapecoense pela Série B; confira

O Remo vai com mudanças para o duelo com a Chapecoense logo mais, a partir de 18h30, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo (13). Na Arena Condá, em Chapecó, o Leão vai em busca dos três pontos para retornar ao G4 da competição.

O técnico António Oliveira promoveu mudanças na equipe titular. Na defesa, Kayky Almeida substitui Reynaldo, que trata uma lesão grau 2 na posterior da coxa esquerda. No setor ofensivo, Marrony assume a vaga de Pedro Rocha, que está lesionado. O atacante forma o trio de ataque ao lado de Janderson e Adaílton.

No meio de campo, Jaderson, Luan Martins e Pedro Castro foram mantidos. A equipe titular deve iniciar com: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Sávio; Luan Martins, Pedro Castro e Jaderson; Marrony, Adaílton e Janderson.

Reservas têm reforços e retorno de Régis

No banco de reservas, o técnico português terá como opções os recém-contratados Cantillo e Nathan Camargo, além do meio-campista Régis, que volta após se recuperar de lesão.

Desfalques do Leão para a rodada

O departamento médico do Remo informou que o atacante Felipe Vizeu está fora com pubalgia e contratura no adutor da coxa direita. Já Pedro Rocha sofreu uma lesão grau 1 no adutor da coxa esquerda, além de outra lesão na panturrilha direita.

O zagueiro Reynaldo completa a lista de desfalques para a partida.