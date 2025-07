"Esse ponto será muito importante lá na frente", garante Luan Martins após empate em Chapecó

O Remo sofreu para garantir mais um ponto na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, 13, a equipe azulina foi até Chapecó, em Santa Catarina, encarar a Chapecoense e saiu com o empate em um a um. Resultado que recolocou a equipe dentro do G4 da competição, agora com 25 pontos e na quarta colocação. Porém, o Leão pode sair do G4 nesta segunda-feira, 14, caso o Avaí vença o Athletic em Minas Gerais.

O gol de empate do Remo veio aos 50 minutos do segundo tempo com Luan Martins. Naquele momento do jogo, o Leão tinha um jogador a mais após a expulsão de Bruno Matías aos 26 minutos da etapa final. E para o volante azulino, as dificuldades dentro da partida já eram esperadas por conta da longa viagem - com direito a estadia de um dia em São Paulo - e o gramado sintético da Arena Condá.

"A gente sabia que ia enfrentar uma equipe bem qualificada e que está acostumada com esse gramado (sintético). Temos trabalhado bastante para suprir todas as negatividades. Viajamos cinco dias antes do jogo. Claro que queríamos a vitória, mas esse ponto será muito importante lá na frente", disse Luan Martins ao final do jogo em entrevista à ESPN.

Aos 25 anos, Luan Martins foi uma das contratações feitas pelo Remo para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, ele já soma 12 gols pelo clube e, agora, um gol marcado. E em relação ao feito diante a Chapecoense, o volante azulino fez uma dedicação especial. "Esse gol vai pra minha filha que acabou de nascer. Dedicar a toda minha família que está em casa".

Confusão em campo

No segundo tempo do jogo com a Chapecoense, Luan Martins protagonizou uma cena um tanto quanto curiosa. Aos 33 minutos, Giovanni Augusto, meio-campista da Chape, caiu no gramado e precisou ser atendido. Naquele momento, o volante do Remo foi em direção ao adversário e tentou tirar a braçadeira de capitão de Giovanni.

Na confusão, o camisa 10 da Chapecoense tentou arrancar o calção de Luan Martins. No final, os dois foram advertidos com cartão amarelo e Giovanni Augusto foi substituído pelo técnico Gilmar Dal Pozzo.

Questionado sobre a situação inusitada, Luan Martins explicou que a Chapecoense "não precisa fazer cera" e classificou como "show de horrores" o modo como os donos da casa conduziram a partida. Além disso, ele ressaltou que após ao jogo conversou com Giovanni Augusto e o mal entendido foi resolvido.

"O time deles (Chapecoense) com uma cera danada (durante o jogo). Eles não precisam disso. O time tem muita qualidade pra ganhar o jogo de forma honesta. Mas o que a gente viu foi um show de horrores da parte deles. Com todo respeito, é muito cai cai. (Naquele lance com o Giovanni Augusto) Eu fui tentar ajudar ele a tirar a faixa de capitão pra entregar para outro (jogador), se não eles irão fazer mais cera ainda. O Giovanni é uma pessoa do bem. Depois do jogo a gente conversou, ficou tudo bem e está tudo certo", explicou.

Foco em casa

O Remo retorna para Belém para encarar o Novorizontino na próxima quinta-feira, 17, às 21h35, pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão no Estádio do Mangueirão. O duelo contra a equipe paulista será mais um confronto direto por uma vaga no G4. Hoje, o Novorizontino é o terceiro colocado com 30 pontos, cinco a mais que o Remo.

Apesar disso, Luan Martins reforça o objetivo azulino em não apenas garantir o acesso à Série A 2026, mas também ser campeão da Série B. "Agora é jogar em Belém e conquistar a vitória. Nosso objetivo não é nem mais o acesso e sim ser campeão. Esse ponto (contra a Chapecoense) vai valer muito lá na frente", finalizou.