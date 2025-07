Remo empata com a Chapecoense e volta ao G4 da Série B, com gol de Luan Martins no fim

O Clube do Remo conquistou um ponto importante fora de casa ao empatar com a Chapecoense por 1 a 1, na noite deste domingo (13), na Arena Condá, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol azulino foi marcado por Luan Martins, aos 50 minutos do segundo tempo. Rafael Carvalheira havia aberto o placar para os donos da casa no primeiro minuto da etapa final.

Com o resultado, o Remo chegou aos 25 pontos e assumiu a quarta colocação, entrando no G4 da competição. A Chapecoense, por sua vez, ficou na sexta posição, com 23 pontos.

Primeiro tempo de pressão e destaque para Marcelo Rangel

Sem poder contar com o zagueiro Reynaldo e o atacante Pedro Rocha, ambos lesionados, o técnico António Oliveira escalou Kayky Almeida na zaga e Marrony no ataque. A primeira etapa foi de forte pressão da Chapecoense, que obrigou o goleiro Marcelo Rangel a realizar pelo menos cinco defesas difíceis.

Aos 29 segundos do segundo tempo, Rafael Carvalheira aproveitou cruzamento de Maílton e desviou para o fundo da rede, abrindo o placar para o time catarinense.

Gol no fim e polêmica com o VAR

O Remo reagiu com alterações ofensivas: Régis, Pavani e Matheus Davó entraram e deram novo ritmo ao time. Aos 26 minutos, o árbitro foi chamado pelo VAR e decidiu expulsar Bruno Matías, da Chapecoense, após entrada dura em Pavani.

Nos acréscimos, o Leão foi premiado pela insistência. Aos 50 minutos, após cruzamento de Régis, Luan Martins cabeceou para empatar. Logo em seguida, Marcelinho chegou a marcar o segundo gol azulino, mas o lance foi anulado.

Substituição extra por protocolo de concussão

A saída de Klaus, do Remo, após choque na cabeça, ativou o protocolo de concussão cerebral, permitindo uma sexta substituição. Com isso, Victor Cantillo estreou pelo clube ao entrar no lugar de Pedro Castro.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Remo enfrenta o Novorizontino na quinta-feira (17), às 21h35, no Estádio do Mangueirão, em Belém. Já a Chapecoense visita o América Mineiro no sábado (20), às 18h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Ficha técnica:

Chapecoense 1 x 1 Remo

Data: 13/07/2025

Hora: 18h30

Local: Arena Condá, em Chapecó/SC

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (CBF/AL)

Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (FIFA/AL) e Maria de Fátima Trindade (CBF/AL)

VAR: Rodolfom Toski Marques (FIFA/PR)

Cartão Amarelo: Walter Clar, João Paulo e Giovanni Augusto (Chapecoense) | Luan Martins, Marcelinho e Pavani (Remo)

Cartão Vermelho: Bruno Matías (Chapecoense)

Gols: Rafael Carvalheira (29" | 2ºT) | Luan Martins (50' 2ºT)

Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Doma e João Paulo; Maílton (Everton), Walter Clar (Mancha), Bruno Matias, Rafael Carvalheira (Pedro Victor) e Giovanni Augusto (Jiménez); Marcinho (Ítalo) e Neto Pessoa (Maílson).

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus (Camutanga), Kayky Almeida e Sávio; Luan Martins, Pedro Castro (Cantillo) e Jaderson (Régis); Marrony (Maxwell), Adaílton (Pavani) e Janderson (Matheus Davó).

Técnico: António Oliveira

Público total: 7.487 torcedores

Renda: R$ 192.860,00