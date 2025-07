Após jogo contra a Chapecoense-SC, Remo terá sequência desafiadora pela Série B

O Remo entra em campo no próximo domingo (13), contra a Chapecoense-SC, com a obrigação de vencer. A partida, válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, é considerada “inegociável” internamente no Baenão. O motivo é estratégico: o duelo contra o atual 7º colocado da competição é visto como o compromisso mais acessível antes de uma dura sequência de confrontos contra três clubes que, atualmente, integram o G-4.

Após a Chapecoense, o Leão terá dois jogos seguidos em casa — contra o Novorizontino, na quinta-feira (17), e o Avaí, no dia 24 — ambos no estádio Mangueirão. Os paulistas ocupam a terceira colocação na tabela, enquanto os catarinenses aparecem em quarto. A maratona se encerra em Goiânia, no dia 29, quando o time azulino visita o Goiás, vice-líder da Segundona.

A proximidade na pontuação entre os clubes da parte de cima da tabela aumenta a tensão. Com 23 pontos somados até o início da 16ª rodada, o Remo é o 5º colocado, com os mesmos pontos do Avaí, que leva vantagem nos critérios de desempate. A diferença para o Novorizontino é de três pontos, e para o Goiás, de seis. Ou seja, o desempenho nos próximos compromissos deve ser determinante para definir se o Leão irá brigar pelo acesso ou se limitar ao bloco intermediário da classificação.

O único confronto do Remo contra um time do G-4 até aqui foi diante do Coritiba, então líder da competição. O time paraense levou a melhor, vencendo por 1 a 0 no Mangueirão. O histórico positivo, no entanto, ainda é insuficiente para cravar o time como postulante direto ao acesso.

A janela de transferências pode ser um fator decisivo nesse processo. Com Marcos Braz à frente da diretoria de futebol, o clube promete agir com força no mercado e já monitora nomes de peso para reforçar o elenco. Por outro lado, atletas azulinos que se destacaram no início da campanha podem despertar o interesse de outras equipes e deixar o Baenão nas próximas semanas.