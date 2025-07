Luan Martins critica gramado sintético da Chapecoense, mas acredita na vitória do Remo

O gramado sintético da Arena Condá será um dos desafios que o Remo enfrentará neste domingo (13), contra a Chapecoense, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A mudança no piso da casa do adversário foi tema da entrevista do volante Luan Martins antes de mais um treino do Leão, em Belém. Contrário à utilização desse tipo de campo, o jogador destacou os riscos à integridade física dos atletas, mas afirmou que o grupo está focado em conquistar a vitória, mesmo longe de casa.

“Muda muito, foge muito da nossa realidade, não sou a favor de sintético. Para o atleta é muito pior, corre mais riscos de lesões, muda muito o tempo necessário pra reação, tempo de velocidade da bola”, disse Luan. “Mas acredito que com as SAFs que estão vindo, isso vai se tornar cada vez mais comum no futebol e cabe à gente adaptar”, completou.

Duelo de 6 pontos

O confronto direto coloca frente a frente duas equipes que brigam pelo G4 da Série B. O Remo é o 5º colocado, com 24 pontos, mesmo número do Avaí, que fecha o grupo de acesso. Já a Chapecoense aparece logo atrás, na 7ª posição, com 22 pontos, e tenta aproveitar o fator casa — agora com novo tipo de gramado — para ultrapassar os azulinos na tabela.

Luan reconheceu a qualidade do adversário, mas afirmou que o grupo está preparado, inclusive para as adversidades climáticas e estruturais de Chapecó. Segundo ele, o técnico António Oliveira tem ajustado a equipe para enfrentar diferentes cenários e sistemas de jogo.

“Série B não existe jogo fácil. Sabemos da qualidade da equipe da Chapecoense, vem de boas atuações, mas acredito muito na nossa equipe, que vamos lá para vencer o jogo”, declarou.

Para Luan, o Remo vai para submeter. “Vamos lá para dominar mesmo, não vamos lá pra ser um time passivo. Essa não é a nossa característica, temos mudado bastante as características do nosso plantel e vocês têm visto”, finalizou.

Fazer gol

O Leão chega ao duelo pressionado por um empate sem gols contra o Cuiabá, no Mangueirão, que frustrou a torcida. Para Luan, no entanto, a atuação foi uma das melhores do Remo na temporada, e a expectativa é repetir a intensidade, desta vez com o gol.

“Entendo a frustração do torcedor, eu também fiquei frustrado de não termos vencido aquele jogo, que na minha opinião foi um dos melhores que já fizemos. Não demos hipótese nenhuma ao adversário, tivemos posse e agredimos muito. Infelizmente não conseguimos fazer o gol. Agora é trabalhar pra chegar contra a Chapecoense e fazer gol”, disse.

Ausência do artilheiro

Mesmo com a ausência do atacante Pedro Rocha, vetado do jogo após sentir dores no músculo adutor de uma das coxas, Luan acredita que o grupo está pronto para suprir a falta do artilheiro isolado da Série B e principal referência ofensiva do Leão.

“Claro que o Pedro faz muita falta pra gente, mas acredito também que a gente não tem um onze titular. Todos que vão suprir a ausência dele vão fazer um bom jogo e nos ajudar pra sair com a vitória", disse.

A bola rola às 18h30 deste domingo, na Arena Condá, em Chapecó.