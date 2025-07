Artilheiro da Série B sente dores em partida contra o Cuiabá e pode desflcar Remo contra a Chape

Neste domingo (13), o Remo tem um duelo importante na luta para retornar ao G4 da Série B. Diante da Chapecoense, fora de casa, o Leão Azul precisa vencer e torcer por uma derrota do Avaí, quarto colocado e adversário direto por uma vaga entre os quatro melhores da competição. Todavia, o time do técnico Antônio Oliveira pode ter um desfalque importante para o jogo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Contra o Avaí, na última rodada, o atacante Pedro Rocha terminou a partida reclamando de dores musculares. A elevada fadiga muscular do atleta implica em uma possível baixa entre os titulares. A informação foi dada pelo jornalista Carlos Ferreira. Caso a saída seja confirmada, o treinador terá que bater cabeça para arrumar um substituto no ataque.

No empate recente com o Cuiabá, Antônio Oliveira escalou o time com três atacantes, no qual Pedro Rocha entrou como um "falso 9", mas ao fim da partida, o jogador mostrou-se visivelmente incomodado na região posterior da coxa. Com isso, ele foi poupado do treino desta quinta-feira, no Baenão.

VEJA MAIS

Diante do cenário, acredita-se que, dificilmente, o jogador terá condições de jogo. A confirmação deve acontecer antes da viagem rumo ao sul do Brasil, na manhã desta sexta-feira, com destino a Chapecó-SC.

Vale lembrar que Pedro Rocha é o principal destaque do time nesta temporada, sendo ainda o artilheiro da Série B, com oito gols marcados. Sem ele em campo, o técnico português pode mexer no time e reduzir o ataque para dois homens, ou testar outro nome. Neste cenário, Matheus Davó surge como possibilidade, compondo o ataque ao lado de Marrony e Janderson.