Remo aguarda rescisão de Titi Ortiz com o Sport para avançar em contratação, afirma Braz

O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, voltou a comentar sobre a possível chegada do atacante argentino Titi Ortiz ao clube azulino. Segundo o dirigente, o Leão já fez todos os movimentos necessários para contar com o jogador nesta janela de transferências, mas aguarda a conclusão do processo de rescisão contratual do atleta com o Sport-PE.

A declaração foi dada momentos antes da apresentação do volante Victor Cantillo no Baenão. Braz reforçou o interesse em Ortiz, mas deixou claro que o clube não pretende ficar à mercê da resolução de pendências entre o atleta e o clube pernambucano.

"O Titi Ortiz ainda é atleta do Sport. O clube já deixou claro que não contaria com ele no segundo semestre, mas estão no processo de rescisão. Já conversei com as pessoas que tocam o interesse do atleta. É um jogador que nos interessa, mas não vou ficar esperando qualquer tipo de problema entre ele e o clube na parte financeira. Fizemos o dever de casa: apresentamos proposta e verificamos o interesse do jogador em vir para cá. Agora, estamos aguardando", afirmou o dirigente.

Aos 32 anos, Christian “Titi” Ortiz está no Sport desde o início de 2024. Acostumado a atuar pelas beiradas do campo, o atacante disputou 57 partidas e marcou cinco gols pelo Leão da Ilha. O clube pernambucano é o único brasileiro na carreira do argentino, que também acumula passagens por Barcelona de Guayaquil (EQU), Defensa y Justicia (ARG), Charlotte FC (EUA), Tijuana (MEX), Independiente del Valle (EQU), Sporting Cristal (PER) e Independiente (ARG).

A terceira janela de transferências da temporada foi aberta nesta quinta-feira (10), e o Remo já anunciou dois reforços: o volante Victor Cantillo e o meia Nathan Camargo. A expectativa é que novas contratações sejam oficializadas nos próximos dias.