Após empates, Remo vê queda nas chances de acesso e Paysandu reduz risco de rebaixamento, diz UFMG

A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B foi concluída na última terça-feira (8), com o empate em 1 a 1 entre Goiás-GO e Criciúma-SC. O Remo recebeu o Cuiabá-MT no Mangueirão e ficou no 0 a 0, enquanto o Paysandu foi até Santa Catarina enfrentar o Avaí-SC e também empatou sem gols.

Segundo estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após os resultados desta rodada, as chances de acesso do Remo à Série A diminuíram. Por outro lado, o Paysandu viu suas probabilidades de escapar do rebaixamento aumentarem.

VEJA MAIS

Jogando em casa, o Remo não conseguiu superar o Cuiabá e permanece na beira do G-4. Com 24 pontos, a equipe azulina está empatada com o Avaí, mas perde na diferença de gols para o time catarinense.

Com o empate, as chances do Leão Azul de acesso à Série A caíram de 27,7% para 22,6%. Além disso, o risco de rebaixamento também aumentou, passando de 4,9% para 5,2%, segundo estudos da UFMG após a 15ª rodada.

O Paysandu conquistou um resultado importante fora de casa ao empatar em 0 a 0 com o Avaí, na Ressacada. Com esse ponto, o Lobo chegou a 14 pontos, ficando a apenas três do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Botafogo-SP, que soma 17 pontos.

Esse empate ajudou a reduzir as chances de queda do Paysandu, que passaram de 46,6% para 45,5%, segundo estudos da UFMG. Apesar da luta contra o rebaixamento, o clube ainda mantém uma pequena esperança de acesso à Série A, com 2,2% de possibilidade de subir de divisão.

Os próximos compromissos do Paysandu e do Remo na Série B estão marcados para o fim de semana. No sábado (12), o Paysandu recebe o Atlético-GO na Curuzu, às 18h30, buscando manter a boa sequência diante de sua torcida. Já no domingo (13), o Remo enfrenta a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC), também às 18h30.

As duas partidas terão transmissão em tempo real pelo portal O Liberal, com narração pela Rádio Liberal +, garantindo que os torcedores acompanhem cada lance.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)