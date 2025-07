Ex-Paysandu, Felipe Albuquerque afirma ser o 'executivo mais vitorioso' da história do clube

Felipe Albuquerque teve duas passagens pelo Paysandu, uma em 2019 e outra entre 2024 e 2025, ambas com finais conturbados. Apesar disso, o dirigente valoriza sua trajetória no clube. Em entrevista coletiva após ser anunciado como novo executivo de futebol do Botafogo-PB, Albuquerque afirmou ter sido "o executivo mais vitorioso da história" do Papão.

"O Paysandu foi um dos primeiros clubes do Brasil a implementar o executivo de futebol profissional. Há mais de uma década, o Paysandu tem um executivo profissional no cargo. Eu tive a felicidade de ser o único executivo a conquistar três títulos. Me tornei o executivo mais vitorioso da história do Paysandu", declarou o agora dirigente do Botafogo-PB.

Felipe deixou o clube bicolor pela primeira vez envolvido em polêmicas: foi acusado de fazer comentários ofensivos a funcionários e sobre Belém, de agredir um colaborador de um hotel e de levar mulheres à concentração do time.

Na entrevista, o dirigente reconheceu os erros da primeira passagem, mas destacou os resultados obtidos em campo.

"O torcedor do Paysandu é extremamente passional, um torcedor apaixonado. Na minha primeira passagem, eu tive algumas falas infelizes, eu reconheço. Essas falas, talvez, tenham marcado de forma significativa com o torcedor. Mas, ao mesmo tempo, tive passagem muito vitoriosa. Fui campeão do Estadual na primeira passagem. No meu retorno, fui campeão da Supercopa Grão-Pará. Fui campeão da Copa Verde. Nas minhas duas passagens, eu fui muito vitorioso. Por conta dessas falas, a história, talvez, tenha ficado um pouco achatada", reconheceu o executivo.

"Sei dessa mágoa que deixei por conta da minha colocação infeliz, quando falei da cidade de Belém. Mas isso está no Paysandu. Fui o único executivo a retornar e tenho o maior número de títulos. Então, quando olho para trás e tento entender a minha história, eu tento enxergar o que ficou de bom. E, aquilo em que errei, reconhecer e melhorar", completou.

Após a primeira passagem polêmica, Albuquerque retornou ao Paysandu em setembro de 2024, após a saída conturbada de Ary Barros. Naquele momento, o clube buscava se reestruturar para permanecer na Série B, objetivo que foi alcançado. No entanto, o início instável da temporada seguinte, o desgaste com o baixo rendimento da equipe e a insatisfação da diretoria com a montagem do elenco minaram a permanência do executivo, que acabou demitido. Atualmente, o departamento é comandado pelo argentino Carlos Frontini.