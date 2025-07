Paysandu mira contratação do volante que disputa a Série D pela Aparecidense-GO

O Paysandu está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o clube estaria de olho no volante Enzo Bizzotto, de 22 anos, que atualmente defende o Aparecidense-GO, líder do Grupo E da Série D do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo as apurações, o Papão entrou na disputa pelo jogador com outras equipes. Caxias-RS e Brusque-SC também estariam interessados no atleta.

Diante disso, o staff de Enzo estaria avaliando a melhor proposta entre os clubes interessados. A expectativa é de que, até a abertura da janela de transferências, que começa nesta quinta-feira (10), um acordo já esteja encaminhado.

VEJA MAIS

Enzo Bizzotto é filho do ex-atacante Fernandão, ídolo do Internacional e campeão mundial com o clube em 2006, que faleceu em 2014 em um acidente de helicóptero.

Nascido na França, o volante é cria das categorias de base do Internacional e está em sua segunda temporada como profissional. Desde o ano passado, defende o Aparecidense. Em 2025, o jogador já disputou 25 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

Se confirmado, Enzo será uma opção para o meio-campo bicolor, reforçando o elenco para a briga contra o rebaixamento.

Apesar de ainda estar na zona da degola da Série B, o Paysandu iniciou uma reação na competição. Após amargar a lanterna por várias rodadas, o clube passou por reformulação, trocou de treinador, contratou reforços e já conseguiu os resultados desejados - a equipe não perde há quatro jogos. Atualmente, o time ocupa a 18ª colocação, com 14 pontos, e está a apenas três do primeiro clube fora do Z-4.