Athletic-MG vence o América-MG e tira posição do Paysandu na tabela da Série B

O Athletic-MG venceu o América-MG por 1 a 0 na última sexta-feira (7), em duelo válido pela 15ª rodada da Série B, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O gol da vitória alvinegra foi marcado por Sidimar ainda no primeiro tempo. Com o resultado, a equipe mineira deixou a lanterna da competição e ultrapassou o Paysandu, que caiu para a 18ª colocação.

A partida tinha grande interesse para o Papão. Após o empate com o Avaí-SC e as derrotas de Amazonas-AM e Volta Redonda-RJ, o time bicolor havia subido para a 17ª posição, ficando muito próximo de sair da zona de rebaixamento, com 14 pontos.

Já o Athletic ocupava a última colocação após a derrota para o Remo na 14ª rodada, mas a vitória sobre o Coelho levou a equipe aos 15 pontos — o suficiente para superar o Bicola e se aproximar da saída do Z-4.

O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Criciúma-SC, com 16 pontos. A equipe catarinense ainda entra em campo nesta terça-feira (8), diante do vice-líder Goiás-GO.

Apesar de ter perdido uma posição para o Esquadrão de Aço, o Paysandu segue em trajetória de recuperação e cada vez mais perto de deixar o Z-4. Na próxima rodada, o time comandado por Claudinei Oliveira — que está invicto no cargo — recebe o Atlético-GO em casa. Uma vitória pode consolidar a reação e tirar o clube da zona da degola.

Reação

Após passar diversas rodadas na lanterna da competição, o Paysandu engatou uma sequência positiva e está invicto há quatro jogos. Desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira, foram três vitórias — incluindo o clássico contra o Remo — e um empate. Os resultados marcaram uma virada importante para a equipe, que havia ficado 11 partidas sem vencer na Série B.