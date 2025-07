Mundial de Clubes: em Belém, Dona Guió celebra os jogos do Fluminense com cafezinho e orações

O Fluminense está na semifinal do Mundial de Clubes e enfrenta o Chelsea-ING, nesta terça-feira (8), nos Estados Unidos. Em Belém, uma torcedora em especial, vive a expectativa do Tricolor das Laranjeiras avançar para a final da Copa do Mundo de Clubes. Dona Guió, de 84 anos, vibra a cada gol do Fluminense, sempre tomando um cafezinho e rezando, emanando boas vibrações aos comandados do técnico Renato Gaúcho.

ASSISTA

Dona Guió é paraense e possui amor grandioso pelo Tricolor. Uma viagem ao Rio de Janeiro (RJ), fez a Dona Guió se encantar pelas cores do Fluminense e aí nasceu um amor que não possui distância. Após três anos morando na Cidade Maravilhosa, o coração que batia nas cores azul e branco (Paysandu), voltou vibrando em branco, verde e grená.

Para Dona Guió, o Fluminense honrou o país do futebol e a enche de orgulho. Ela disse que dá gosto de presenciar a forma como o time carioca joga de igual para igual com equipes com investimentos maiores.

“Ver o Fluminense chegar ao Mundial de Clubes com um futebol tão bonito, foi uma emoção que mal consigo descrever. Já vi esse time passar por tantas fases, mas ver o Tricolor disputar de igual pra igual com os maiores do mundo, com raça, com aquele toque de bola que só eles tem, me enche de alegria e orgulho”, disse.

Dona Guió acredita na classificção do Flu e prepara festa em família (Cristino Martins / O Liberal)

As partidas do Fluminense possuem um ritual na casa de Dona Guió. Um cafezinho, a companhia da neta e muita oração para que os jogadores tenham êxito em campo.

“Eu acompanho todos os jogos pela TV aqui do meu quarto, com a camisa que minha neta Gabriela me deu. Faço meu cafezinho e fico torcendo, rezando e vibrando como se estivesse no campo”, comentou.

VEJA MAIS

A expectativa está lá em cima para o confronto diante do Chelsea. Dona Guió já iniciou a fabricação de uns lanches, chamou os familiares e quer ao lado de seu maior patrimônio, assistir ao Fluminense fazendo história.

“Para esse jogo meu coração já está acelerado! É um grande time europeu, mas confio no meu time. Estou preparando uns lanchinhos e chamei minha família pra assistir comigo. Vai ser dia de festa, independente do resultado. Só de ver o Fluminense lá, representando o Brasil, já é uma vitória”, comentou.

Apaixonada pelo Flu, Dona Guió celebra os jogos do Mundial de Clubes com cafezinho e oração (Cristino Martins / O Liberal)

A forma como o Fluminense vem jogando e derrubando seus adversários partida a partida, fez Dona Guió se declarar ao Tricolor das laranjeiras, hoje, mais do que nunca, o Brasil em um esporte tão amado como é o futebol.

“O Fluminense é parte da minha vida. Acompanho desde sempre. Foi com o Fluminense que aprendi a amar o futebol. Em cada título, em cada derrota também, sempre estive junto. É paixão, é tradição, é família. É o time do meu coração. O Fluminense representou muito bem o Brasil. Jogou com dignidade, com beleza, com coragem. Honrou a camisa e fez bonito. O mundo viu o que é o Fluminense. E isso, pra mim, já valeu”, falou.