Mundial de Clubes: Fluminense possui paraenses no elenco e atletas que atuaram no Paysandu e Águia

O Fluminense é o único representante do Brasil no Mundial de Clubes da Fifa, que é disputado nos Estados Unidos. A equipe carioca está nas semifinais da competição e terá pela frente o Chelsea-ING, nesta terça-feira (8), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Tricolor das Laranjeiras possui no elenco dois paraenses, além de dois atletas que vestiram as camisas de clubes do Pará.

A equipe brasileira busca um título inédito em sua galeria e, após passar nas oitavas de finais pela Inter de Milão, da Itália, e também pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, o Fluminense quer fazer história e chegar à decisão do primeiro Mundial de Clubes Fifa e para isso, conta com dois paraenses em seu elenco.

Paulo Henrique Ganso, de 35 anos, é natural da cidade de Ananindeua (PA), região metropolitana de Belém. Experiente e com passagem na Seleção Brasileira nos anos de 2010 e 2011, Ganso é um dos paraenses que pode ajudar o Tricolor na conquista inédita do Mundial. O jogador foi revelado no futsal da Tuna e teve passagem rápida pela base do Paysandu. Em seguida Ganso foi para o Santos-SP onde despontou para o mundo do futebol ao lado de Neymar. Além do Peixe, Ganso teve passagens pelo São Paulo-SP, Seville-ESP e Amiens-FRA. O jogador retornou ao Brasil na temporada de 2019 e defende as cores do Fluminense desde então, acumulando conquistas estaduais e internacionais, como os títulos da Libertadores e da Recopa Sul-Americana Neste Mundial Ganso esteve em campo em apena uma partida, contra o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.

Paulo Henrique Ganso jogando pelo Flu o Mundial de Clubes (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Outro paraense que está no elenco do Fluminense que disputa o Mundial de Clubes é o atacante Paulo Baya, de 25 anos. De acordo com o site “O GOL”, Baya é natural de marabá (PA). O jogador atuou pela equipe do Cascavel-PR, Avaí-SC, Brusque-SC, Primavera-SP, Ponte Preta-SP e Goiás-GO. O jogador pertence ao Primavera e está emprestado ao Fluminense, onde disputou 17 jogos na temporada e marcou dois gols. Neste Mundial de Clubes Paulo Baya esteve em campo em apenas uma partida, no empate sem gols diante do Borussia Dortmund.

Paulo Baya com a camisa do Tricolor das Laranjeiras (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C)

Além dos paraenses, o Fluminense possui no elenco dois jogadores que atuaram em clubes do Pará. O atacante Everaldo, de 34 anos, defendeu o Paysandu na temporada 2015. O atleta fez apenas três partidas com a camisa do Papão na disputa da Série B e não marcou gols. Neste Mundial Everaldo esteve em campo em todos os jogos do Fluminense e não balançou as redes.

Everaldo no Paysandu à esquerda e agora atuando pelo Flu (Divulgação / Paysandu - Divulgação / "X" @copasulamericana)

Fechando os jogadores que atuaram no futebol paraense está o atacante Keno, de 35 anos. O atleta é natural de Salvador (BA) e está no Fluminense desde 2023. Keno teve boa passagem pelo Águia de Marabá na temporada de 2013, onde esteve em campo 20 vezes e marcou sete gols. Ele foi visto em jogos na Bahia (BA) e levado por João Galvão ao Azulão marabaense. Neste Mundial de Clubes esteve em campo em duas partidas.

Keno com a camisa do Águia em concentração e posterioemnte atuando pelo Fluminense no Mundial (Arquivo pessoal / LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)

O Fluminense enfrenta o Chelsea nesta terça-feira (8), às 16h, pelas semifinais do Mundial de Clubes. Quem vencer avança à grande decisão, em de empate, a partida vai para a prorrogação, persistindo o empate, a vaga na final será decidida nas cobranças de pênaltis.