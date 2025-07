Ingresso para Fluminense x Chelsea é mais barato que de Remo e Paysandu em Belém

A semifinal da Copa do Mundo de Clubes da Fifa entre Fluminense e Chelsea, marcada para terça-feira (8), está com ingressos sendo vendidos por valores surpreendentemente baixos. A entrada mais barata para o jogo, que será disputado no Metlife Stadium, em Nova Jersey (EUA), custa apenas US$ 13,40 (cerca de R$ 72). O valor representa uma queda de 97,2% em relação ao preço original, que era de US$ 473,90 (aproximadamente R$ 2.563). A nova faixa de preços coloca o ingresso da semifinal abaixo do cobrado por clubes paraenses em jogos recentes no estádio Mangueirão e Curuzu, em Belém.

Mesmo com valores promocionais, o ingresso atual da semifinal do Mundial é mais barato do que as entradas individuais de Remo e Paysandu para cadeira, que teve preço mínimo de R$ 100.

VEJA MAIS

Quanto custaram os ingressos de Remo e Paysandu

Ingressos de Remo x Paysandu (21 de junho)

Arquibancada individual: R$ 60

Cadeira individual: R$ 120

Ingressos de Paysandu x Ferroviária (30 de junho)

Arquibancada: R$ 50

Arquibancada (Feminino): R$ 30

Cadeira: R$ 100

Ingressos de Remo x Cuiabá (5 de julho)

Arquibancada (lado A) individual: R$ 50

Cadeira (lado A) individual: R$ 100

Arquibancada (lado B): R$ 30

Cadeira (lado B): R$ 60

Por que Fluminense x Chelsea ficou tão barato?

A drástica redução nos preços para o duelo entre os times brasileiro e europeu acontece após baixa procura por ingressos. Com isso, os torcedores interessados em acompanhar a partida entre dois gigantes do futebol mundial terão uma oportunidade rara de assistir a um jogo deste nível com um valor acessível.